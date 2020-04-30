В Санкт-Петербурге до 12 мая продлены ограничительные меры

Ограничительные меры, введенные в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, продлены до 12 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

В соответствии с документом, все введенные ранее запреты и ограничения продлеваются по 11 мая включительно. Жителям рекомендовано носить защитные маски, пишет РИА Новости.

Дистанционное обучение продлится до 22 мая (в этот же день рекомендуется завершить учебный год). Дни с 6 по 8 мая являются для этих организаций нерабочими, а в детских садах в эти три дня будет организована работа дежурных групп. Гражданам старше 65 лет разрешили выезжать на дачи, а объектам розничной торговли - продажу семян и удобрений.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургская епархия готовится к оглашению циркулярного письма митрополита Варсонофия о продлении режима, когда богослужения проводятся без прихожан. Мера связана со сложной эпидемической обстановкой. Богослужения в таком формате стали проводиться в Петербурге с 13 апреля, затем данная мера была продлена до 28 апреля. Ожидается, что богослужения без прихожан будут проводиться до особого распоряжения.