На Кубани ввели обязательное ношение масок

В Краснодарском крае с 30 апреля вводится жесткий масочный режим. Об этом сегодня объявил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

- Это решение принято по настоятельной рекомендации Роспотребнадзора. Все, кто выходит в магазин, аптеку, на работу - должны быть в масках. Мы значительно увеличили их производство в крае. Они должны быть доступны, чтобы люди не говорили, что масок в продаже нет, - сказал губернатор, поручив своему заместителю обеспечить их наличие в аптеках.

По информации администрации региона, сегодня перепрофилированные предприятия шьют свыше 50 тысяч масок в сутки и выпускают около 12 тысяч одноразовых повязок.

Кроме того, на Кубани режим карантина официально продлен до 12 мая. Данные меры глава региона обосновал постоянно увеличивающимся количеством заразившихся людей в крае. Сегодня число больных коронавирусом достигло 1017 человек.

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