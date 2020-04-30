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30.04.2020 13:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая

Текст: Александр Ершов (Краснодар)

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.

Прямая трансляция заседания оперативного штаба ведется в данный момент в прямом эфире на сайте администрации региона.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
За последние сутки количество случаев COVID-19 достигло 106 498 в 85 регионах

- В крае постоянно увеличивается число заразившихся коронавирусом, - заявил Кондратьев. - Сегодня мы перевалили отметку в одну тысячу заболевших - их число достигло 1017 человек. В такой ситуации отказаться от действия мер самоизоляции мы не имеем права. Поэтому я принял решение продлить до 12 мая действие карантинных мер на территории Краснодарского края.

По словам губернатора, каких-то новых ужесточительных мер вводиться не будет, но все действующие на сегодняшний день ограничения остаются в силе.

Как известно, с 31 марта на Кубани был введен жесткий карантин. Его действие ограничивалось одной неделей, но затем было продлено сначала до 18 апреля, а затем до 30 апреля включительно.

При этом в него были внесены некоторые изменения. Так, пропуска на автомобили внутри муниципалитетов были отменены с 10 до 16 часов.  Однако остальное время режим сохраняется прежний: до 10.00 и после 16.00 передвижение на автомобиле возможно только при наличии пропуска до места работы или домой. Без пропуска - только в случае крайней необходимости.

Отметим, в Краснодарском крае за последние сутки выявлено 66 подтвержденных случаев COVID-19, сообщили в пресс-службе федерального Роспотребнадзора. С начала пандемии зафиксировано 20 случаев летального исхода.

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