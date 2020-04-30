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30.04.2020 13:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму выбрали санатории для обсервации всех приезжих

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Санаторий "Мисхор". Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым Санаторий "Мисхор". Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
Санаторий "Мисхор". Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым

Для приема россиян, которые проигнорируют просьбу региональных властей не приезжать в Крым на майские праздники, выделили два санатория - "Мисхор" на Южном берегу Крыма и "Прибой" в Евпатории. Как рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская, здравницы оборудуют для работы в качестве обсерватора.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Номера в них должны соответствовать всем условиям обсервации. Эти меры вынужденные, но власти действуют исключительно в интересах здоровья граждан, - заявил глава Крыма Сергей Аксенов. - Исходя из этого в обсерваторах должно быть установлено необходимое количество коек. Должны быть предусмотрены все условия, чтобы человеку не нужно было выходить из номера.

Напомним, в новой редакции указа прописано обязательное помещение на 14 дней в обсерватор всех приезжающих на полуостров жителей других регионов РФ, которые не имеют в собственности недвижимости в РК - квартир, жилых домов, апартаментов, эллингов, дачных и садовых домов.

Также Аксенов обратился к крымчанам с просьбой проявить терпение и не нарушать режим самоизоляции в майские праздники.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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- От негативных эмоций ситуация не исправится, прошу проявить благоразумие в период майских праздников, - сказал Аксенов. - Будем общаться с каждым без исключения, искать варианты поддержки всех, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

Сейчас под медицинским наблюдением находятся на полуострове порядка 1,8 тысячи человек, в том числе дома 991, в стационарах 108, изолированы в обсерваторы 749 человек. Количество зараженных коронавирусом достигло 92 человек. Трое из них находятся в тяжелом положении, в том числе и 95-летняя жительница Алушты, которая по-прежнему подключена к аппарату ИВЛ.

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