Нейтрализованные в Екатеринбурге преступники были сторонниками "ИГ"

Преступники, спецоперация по нейтрализации которых сегодня ночью проводилась в Екатеринбурге, являлись сторонниками запрещенной в России террористической организации "ИГ".

"Они готовились к совершению резонансных преступлений террористической направленности", - цитирует РИА Новости сообщение Национального антитеррористического комитета.

Напомним, в ночь со среды на четверг в Чкаловском районе Екатеринбурга и близлежащем Арамильском городском округе были введены специальные меры и временные ограничения в соответствии с законом о противодействии терроризму. В 5.15 утра режим контртеррористической операции был отменен и силовики спецназа ФСБ сообщили о нейтрализации трех бандитов, которые готовили теракты.

"На месте перестрелки обнаружены готовое к применению оружие и боеприпасы", - уточнили в НАК.

Никто из жителей города в результате спецоперации не пострадал. Равно как и нет потерь среди сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в нейтрализации преступников.

В районе проведения контртеррористической операции сейчас осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, ведется следствие.