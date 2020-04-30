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30.04.2020 09:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нейтрализованные в Екатеринбурге преступники были сторонниками "ИГ"

Текст: Екатерина Призова

Преступники, спецоперация по нейтрализации которых сегодня ночью проводилась в Екатеринбурге, являлись сторонниками запрещенной в России террористической организации "ИГ".

"Они готовились к совершению резонансных преступлений террористической направленности", - цитирует РИА Новости сообщение Национального антитеррористического комитета.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Напомним, в ночь со среды на четверг в Чкаловском районе Екатеринбурга и близлежащем Арамильском городском округе были введены специальные меры и временные ограничения в соответствии с законом о противодействии терроризму. В 5.15 утра режим контртеррористической операции был отменен и силовики спецназа ФСБ сообщили о нейтрализации трех бандитов, которые готовили теракты.

"На месте перестрелки обнаружены готовое к применению оружие и боеприпасы", - уточнили в НАК.

Никто из жителей города в результате спецоперации не пострадал. Равно как и нет потерь среди сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в нейтрализации преступников.

В районе проведения контртеррористической операции сейчас осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, ведется следствие.

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