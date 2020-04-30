Опубликовано видео нейтрализации боевиков в Екатеринбурге

Опубликованы кадры, запечатлевшие спецоперацию силовиков по нейтрализации террористов в Екатеринбурге.

На видео снят южный выезд из города. Спецназ ФСБ оцепляет частный сектор, входит в дом. Слышны автоматные очереди. В кадр попал арсенал преступников, в том числе, пластиковые емкости с, возможно, взрывчатым содержимым.

Как сообщает Национальны антитеррористический комитет, ранее правоохранительные органы получили информацию о месте, где скрывается группа лиц, причастных к террористической деятельности. В целях обеспечения безопасности граждан, областное управление ФСБ России приняло решение провести операцию - в связи с этим ночью в районе, где работали силовики, был введен спецрежим.

"Частный одноэтажный дом в Чкаловском районе города, где укрылись трое бандитов, был блокирован, жителей близстоящих домов эвакуировали. На предложение сдаться властям бандиты открыли огонь. Силами спецназа ФСБ РФ они были нейтрализованы", - сообщили в НАК.

На месте спецоперации нашли готовое к применению оружие и боеприпасы. В районе сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия, ведется следствие. По информации антитеррористического комитета, преступники являлись сторонниками террористической организации ИГ (организация запрещена в РФ).