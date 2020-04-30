В Челябинской области число заболевших COVID-19 достигло 547

В Челябинской области за сутки подтверждены еще 48 диагнозов коронавируса. Общее число заболевших достигло 547, сообщили в четверг в региональном минздраве.

- На утро 30 апреля в регионе подтверждены 547 случаев заболевания COVID-19 - плюс 48 новых ко вчерашнему дню, сообщили в пресс-службе минзлрава. - С начала пандемии 57 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Пять человек переведены в другие регионы по месту прописки. Продолжает лечение 481 человек.

Как уже сообщала "РГ", почти у третьей части пациентов болезнь протекает бессимптомно. Они находятся под наблюдением врачей на дому.

Четыре человека погибли. Однако только у одного причиной смерти стала ковидная пневмония. Остальные имели онкологические заболевания, а COVID-19 стал сопутствующим.