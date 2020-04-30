Россияне стали в 5 раз больше пользоваться онлайн-кинотеатрами

Спрос на кино- и видеосервисы в крупных городах России вырос по сравнению со средним значением 2019 года почти в 5 раз согласно новому индексу цифровой активности российских пользователей, который разработал МТС. Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе.

Компания проанализировала посещаемость абонентами мобильной связи почти 30 тысяч сайтов и приложений - как федеральных, так и региональных - в городах-миллионерах. Для формирования индекса были использованы показатели по социальным сетям, банковским сайтам, ресурсам получения государственных услуг, сервисам для удаленной работы и так далее. Согласно полученным данным, спрос на онлайн-услуги в России вырос на 85% по сравнению с 2019 годом.

Наибольшей популярностью помимо онлайн-кинотеатров и видеосервисов пользуются образовательные (рост в 3,8 раза) и игровые платформы (рост в 3,5 раз). Более чем в два раз вырос спрос на услуги интернет-магазинов, сервисов удаленной работы и сервисов доставки еды.

Самыми активными стали жители Приволжского федерального округа: в Самаре, Казани, Уфе и Нижнем Новгороде спрос на онлайн-услуги вырос более чем в три раза. В Москве и Санкт-Петербурге рост не такой высокий (+67% и +72% соответственно), что связано с высоким уровнем использования онлайн-сервисов в двух столицах в 2019 году.