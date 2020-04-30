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30.04.2020 13:10
Рубрика: Экономика

С 1 мая ВТБ увеличит сумму разового перевода в СБП до 50 тысяч рублей

Текст: Светлана Ментюкова

С 1 мая максимальная сумма разового перевода в системе быстрых платежей (СБП) для клиентов ВТБ возрастает до 50 тысяч рублей за раз. Об этом сообщает пресс-служба банка. Ранее лимит одной транзакции был ограничен 15 тысячами.

"С момента запуска Системы быстрых платежей клиенты ВТБ отправили уже свыше 3,2 миллиона переводов по номеру телефона получателя общим объемом свыше 21,5 миллиарда рублей… Средний чек одной операции составляет около 10 тысяч рублей, при этом мы видим тенденцию к его увеличению. Для удобства повседневного использования СБП нашими клиентами мы расширяем возможность проведения операций в системе", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президент ВТБ Никиты Чугунова.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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В сообщении отмечается, что в настоящее время в ВТБ продолжают действовать нулевые тарифы на переводы в рамках системы быстрых платежей. Бесплатное обслуживание для своих клиентов банк установил с 1 января текущего года.

Ежемесячный лимит, подчеркнули в банке, сохранился на уровне 300 тысяч рублей. Как ранее сообщала "РГ", Банк России с 1 мая устанавливает предельное значение комиссий, взимаемых банками со своих клиентов при переводах в системе быстрых платежей: операции на сумму до 100 тысяч рублей в месяц должны осуществляться банками без взимания платы, комиссия с переводов свыше этой суммы составит не более 0,5%, максимально 1500 рублей. Система быстрых платежей Банка России позволяет переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

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