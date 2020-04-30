Суд над стрелком из Крайстчерча перенесли из-за коронавируса

Высокий суд Новой Зеландии перенес дату вынесения приговора Брентону Тарранту, австралийскому террористу, обвиняемому в прошлогодних расстрелах в мечетях в новозеландском Крайстчерче, сообщает Australian Associated Press. Слушания должны были начаться в режиме видеосвязи 30 апреля.

В четверг судья Кэмерон Мандер опубликовал протокол, в котором объявил о своем намерении назначить дату вынесения приговора 2 июня. Приговор был перенесен из-за новозеландских ограничений на коронавирус, и суд надеется, что пострадавшие, оставшиеся в живых, и члены семей жертв могут присутствовать в суде.

В марте Брентон Таррант признал вину в 51 убийстве и 40 покушениях на убийство в нападениях на две мечети. Таррант, первый человек, обвиняемый за массовый теракт в Новой Зеландии, находится в тюрьме без права выхода под залог.

Напомним, что массовые расстрелы произошли 15 марта 2019 года, когда австралиец поехал в мечеть Аль-Нур в Крайстчерче, вошел в ее здание и открыл огонь. Менее чем через 30 секунд он вернулся к своей машине, взял другое оружие, затем снова вошел в мечеть и возобновил атаку. Кадры из видеокамеры, которую он закрепил на своем теле, показали, что он убивал всех на своем пути. Затем он поехал в мечеть Линвуд, где застрелил двух человек на улице, а затем выстрелил в окна молитвенного заведения. Все его жертвы были мусульманами и включали детей, женщин и стариков. Двое полицейских, которые прибыли к мечети, начали преследование и арестовали подозреваемого.

В бессвязном манифесте, опубликованном в интернете перед убийством, Таррант сказал, что переехал в Новую Зеландию с конкретной целью - совершить злодеяние против мусульман. Его преступные действия побудили премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн ужесточить новозеландские законы об оружии и начать кампанию по обузданию экстремизма в интернете.