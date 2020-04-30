Телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева

Иск поступил в Савеловский суд Москвы. Телеведущая требует от футболистов компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

"Иск о компенсации материального ущерба поступил в суд. Ответчиками по нему значатся Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий", - сообщили ТАСС в суде.

Инцидент произошел 8 октября 2018 года. Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий в этот день устроили несколько конфликтов в центре Москвы, в ходе первого из них в 8.30 утра они устроили драку с водителем телеведущей, в ходе которой Виталий Соловчук получил черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб лица. Тогда же у автомобиля было разбито стекло и повреждена задняя дверь.

Позже Кокорины, Мамаев и Протасовицкий устроили потасовку с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денисом Паком. Чиновнику нанесли несколько ударов. В итоге Мамаев и Протасовицкий были осуждены на год и 5 месяцев, а Александр и Кирилл Кокорины - на полтора года. Осенью прошлого года Кокорины и Мамаев вышли на свободу по УДО, а Протасовицкий был освобожден двумя месяцами позже.