Toyota выпустит бюджетную альтернативу RAV4

Toyota готовит к производству новый компактный кроссовер, который встанет в модельной иерархии ступенькой ниже популярного RAV4 и будет адресован прежде всего потребителями на развивающихся рынках - в Латинской Америке и Азии.

Автомобиль проекта, который носит кодовое название 740B, был запечатлен на неделе в маскирующем покрове в одном из городов юго-восточной Азии. Формой кузова с акцентом на практичность машина отчетливо тяготеет к утилитарной ветви кроссоверов Toyota (RAV4 и Highlander). Габаритами же он ближе всего к C-HR.

Построен кроссовер будет на модульной платформе Toyota TNGA в конфигурации GA-C, роднящей его с собственно C-HR, Prius и Corolla. От последней, вероятно, он получит и рыночное наименование - Corolla Cross. По крайней мере это название Toyota недавно запатентовала в Австралии.

Известно, что производство кроссовера организуют на заводе компании в бразильском штате Сан-Паулу, на переоборудование которого в прошлом году компания выделила четверть миллиарда долларов. Первыми машину дождутся - в конце нынешнего года или начале следующего - потребители в Южной Америке. Перспектива экспорта в Европу покрыта туманом.

С одной стороны, например, в России машина явно может рассчитывать на кратно больший спрос, чем тот, которым пользуется дорогой и нишевый C-HR, с другой - насколько уступающий по всем параметрам старшему RAV4 кроссовер без локальной сборки был бы дифференцирован от него по цене.

Другой вопрос - силовые агрегаты: для Бразилии необходимы битопливные моторы, для Азии - экономичные бензиновые, для Индии желательно дизельные, о Европе без гибридной установки можно не помышлять, а для Северной Америки и России оптимален бензиновый атмосферник не меньше 1,8 л, а лучше 2,0 л и гидромеханический "автомат". Ответы на эти вопросы будут получены не позднее нескольких ближайших месяцев.