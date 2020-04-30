В Кремле напомнили дату возможного начала выхода из самоизоляции

Нужно объединиться и досидеть оставшиеся дни до начала выхода из режима самоизоляции, который может поэтапно начаться после майских праздников, напомнили слова президента в Кремле.

"Владимир Путин уже озвучил свое отношение. Он сказал, что понимает, что уже нет сил терпеть эту самоизоляцию, но с другой стороны, он призвал всех к тому, чтобы все-таки всем вместе объединиться и уже досидеть в этом режиме оставшуюся неделю, оставшиеся дни до того, как будут приниматься решения о поэтапном выходе. Это необходимо для всех нас", - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомним, что к 5 мая правительство должно представить соответствующий план, поэтапная реализация которого может начаться с 12 мая.

Представитель Кремля также заметил, что остается надеяться, что люди прислушаются к призыву и не будут подвергать опасности свое здоровье и здоровье близких и окружающих.

На вопрос о том, кто же настолько авторитетный специалист в регионах, чтобы взять на себя "сверхответственность" по выходу из режима самоизоляции, представитель Кремля пояснил: "В любом случае, консолидировать точки зрения будут главы регионов. Именно они имеют особые полномочия в ситуации с коронавирусом, и именно на них лежит конечная ответственность".