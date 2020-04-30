Власти Испании потратят 140 тысяч евро на дезинфекцию служебных автомобилей

Власти Испании заключили контракт на 140 тысяч евро на дезинфекцию служебных машин в столичном автопарке. Как передает Europa Press, договор был подписан с единственной компанией, которая предложила свои услуги в этой сфере.

Из-за отсутствия конкурентов тендер не проводился. К тому же правительство не захотело затягивать с этим чрезвычайно важным вопросом, особенно в связи с тем, что Испания начинает поэтапный выход из режима карантина.

Согласно последним данным, в Испании зарегистрировано 212917 случаев инфицирования коронавирусом, 24275 человек скончались, 108947 выздоровели. В связи со снижением количества новых заболевших и умерших власти Испании приняли решение с 4 мая начать поэтапное снятие ограничительных мер.

В автономном сообществе Мадрид, где отмечена треть всех случаев инфицирования (60765) и летальных исходов (8105), начали закрывать "медицинские отели", созданные в некоторых столичных гостиницах в марте для лечения пациентов с легкими симптомами, а также для тех, кто не может по тем или иным причинам продолжать восстановление после болезни у себя дома. Всего было открыто 13 таких отелей, семь из них уже закрыты. К настоящему времени через них прошло уже 2724 человека.