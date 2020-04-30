Володин назвал законы о поддержке граждан и бизнеса главными за апрель

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на традиционный вопрос о главных законах прошедшего месяца. В апреле он выделил законы о поддержке граждан, бизнеса и регионов РФ в период пандемии.

В числе важных документов апреля спикер, которого цитирует думский сайт, назвал поправки о кредитных каникулах. Начиная с 3 апреля, получателям поддержки дают отсрочку по кредитным платежам на шесть месяцев в случае, если доход за последний месяц снизился более чем на 30% в сравнении со среднемесячным доходом за 2019 год. Каникулы даются на полгода, и за ними можно обратиться до 30 сентября нынешнего года.

Вячеслав Володин также упомянул поправки о льготах, которые получат предприятия в случае, если они будут закупать медицинские изделия, маски, препараты, оказывать помощь в лечении своих сотрудников.

В апреле был также принят закон об освобождении от НДФЛ дополнительных денежных выплат медработникам, борющимся с коронавирусом.

Еще один важный документ - о дистанционной продаже лекарств. Как ранее заявлял спикер, принятие данного решения "особенно необходимо в условиях режима самоизоляции".

В пакете законопроектов также поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят регионам более гибко распределять федеральную поддержку, оказывать помощь предприятиям.

Председатель ГД подчеркнул, что эти и другие принятые законы позволят снять проблемы и законодательно обеспечить меры поддержки, с которыми выступил президент страны.

Также в апреле Володин отметил работу комитета по бюджету и налогам: он занимался законопроектами об освобождении от налогов выплат медикам, а также о возможности распространения института самозанятых на всю страну и о снижении размеров страховых отчислений малого и среднего бизнеса.

Наибольшую активность в апреле, по мнению спикера, проявили депутаты Андрей Исаев ("Единая Россия"), Владимир Кашин (КПРФ), Сергей Жигарев (ЛДПР) и Олег Нилов ("Справедливая Россия").