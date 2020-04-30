WSJ: Власти США заказали 100 тысяч мешков для жертв коронавируса

Власти США, готовясь к худшему сценарию в связи с распространением COVID-19, заказали еще 100 тысяч мешков для трупов.

Поставщик - небольшая компания в Калифорнии. За свою работу она получит 5 миллионов долларов, пишет газета The Wall Street Journal."Мы хотим увеличить запасы мешков для человеческих останков, если они понадобятся в будущем", - прокомментировал ситуацию представитель Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США.

Число жертв коронавируса в Соединенных Штатах превысило 60 тысяч человек. А во всем мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, почти 208 тысяч человек скончались, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.