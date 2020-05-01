ГИБДД в праздники проведет массовые рейды по выявлению пьяных водителей

В ведомстве предупреждают, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не может быть ни в период майских праздников, ни в какое-либо другое время. Тем более сейчас, в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах и противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Впрочем, усиление контроля связанно не с коронавирусной инфекцией, а с ростом количества происшествий по вине водителей в состоянии опьянения. По оперативным данным, за неполные четыре месяца текущего года отмечается увеличение количества аварий по вине нетрезвых водителей на 14,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего таких ДТП зафиксировано 2995. А число погибших в них людей выросло на 20,8 процента. Всего погибло 650 человек. Это нарушение стало причиной каждого десятого ДТП и каждого четвертого смертельного случая.

Также Госавтоинспекция напоминает, что в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки все поездки на личном транспорте следует осуществлять только в случае крайней необходимости. Если такой необходимости нет, то их следует отложить до улучшения эпидемиологической ситуации и остаться дома соблюдая режим самоизоляции.

В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно информировать полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно.