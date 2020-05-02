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02.05.2020 07:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Замглавы УМВД Воскресенска задержан за вымогательство

Текст: Наталья Козлова

Как рассказали корреспонденту "РГ" в СК по Московской области, сотрудник полиции со своей подчиненной вступили в преступный сговор. Они вымогали у подозреваемого взятку в размере 100 тысяч рублей. За такую сумму мужчина мог избежать уголовной ответственности.

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За это он должен был перевести деньги на счет одного из знакомых полицейского начальника. После того, как деньги поступили на счет, знакомый, не подозревавший о преступлении, отдал их обвиняемому.

При участии оперативных сотрудников УФСБ России по Москве и Московской области, полицейский был задержан.

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В СК объяснили, что в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. На допросе у следователя обвиняемый полностью признал свою вину. Сотрудница полиции допрошена в качестве подозреваемой.

В ведомстве добавили, что замначальника УМВД предъявлено обвинение в получении взятки за незаконные действия (бездействия) с использованием своего должностного положения группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством взятки (п.п. "а,б" ч.5 ст. 290 УК РФ).

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