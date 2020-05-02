Замглавы УМВД Воскресенска задержан за вымогательство

Как рассказали корреспонденту "РГ" в СК по Московской области, сотрудник полиции со своей подчиненной вступили в преступный сговор. Они вымогали у подозреваемого взятку в размере 100 тысяч рублей. За такую сумму мужчина мог избежать уголовной ответственности.

За это он должен был перевести деньги на счет одного из знакомых полицейского начальника. После того, как деньги поступили на счет, знакомый, не подозревавший о преступлении, отдал их обвиняемому.

При участии оперативных сотрудников УФСБ России по Москве и Московской области, полицейский был задержан.

В СК объяснили, что в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. На допросе у следователя обвиняемый полностью признал свою вину. Сотрудница полиции допрошена в качестве подозреваемой.

В ведомстве добавили, что замначальника УМВД предъявлено обвинение в получении взятки за незаконные действия (бездействия) с использованием своего должностного положения группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством взятки (п.п. "а,б" ч.5 ст. 290 УК РФ).