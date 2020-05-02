В Приморье возбуждено уголовное дело о взрыве на плавбазе

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело после взрыва газового баллона на крупнейшей в России плавбазе "Всеволод Сибирцев". Оно расследуется по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшей по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 143 УК РФ).

Напомним, хлопок произошел сегодня утром в Находке. В результате один человек погиб, еще один пострадал.

"Следователями устанавливаются обстоятельства случившегося, проведен осмотр места происшествия, назначены экспертные исследования", - сообщает пресс-служба ДВ СУТ СК РФ.

Проверку по факту ЧП проводит Дальневосточная транспортная прокуратура.