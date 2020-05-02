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02.05.2020 12:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Предприниматели Крыма подали более 4000 уведомлений о начале работы

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

К утру второго мая юрлица и индивидуальные предприниматели сферы бытовых услуг Республики Крым подали 4128 заявок о возобновлении работы. Об этом на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

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По его данным, в течение дня было обработано 3361 заявление. Все предприниматели включены в сводный реестр. Но есть юрлица и ИП, которые считают, что им не следует подавать уведомления.

- Повторюсь, все без исключения предприятия и индивидуальные предприниматели обязаны подавать уведомление. Это относится и к тем, кто ранее осуществлял свою деятельность, и к системообразующим предприятиям и организациям, - подчеркнул Юрий Гоцанюк.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что если данных в реестре нет, то официально предприятия не имеет право работать, а его сотрудники - выходить на улицу, кроме походов в магазин и аптеку. На реестр работающих предприятий ориентируется и полиция, проверяющая соблюдение режима самоизоляции крымчанами.

Между тем в Симферополе, Евпатории и Джанкое выявлены нарушения - предприниматели работали без подачи уведомления.

Напомним, с 1 мая в Крыму разрешено работать салонам красоты, парикмахерским, химчисткам, прачечным, ателье, мастерским по ремонту обуви, компьютеров, магазинам стройматериалов, сантехники, автозапчастей.

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