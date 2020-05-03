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03.05.2020 14:08
Рубрика: Общество

Чего не знали авторы фильма "Тегеран-43"

Текст: Елена Новоселова

В канун праздника Победы открылась виртуальная выставка "Сталин - Черчилль - Рузвельт: совместная борьба с нацизмом". Один из ее разделов посвящен Тегеранской конференции 1943 года. Этот сюжет как будто специально был придуман для кино: есть версия, что немецкие диверсанты готовили покушение на лидеров "Большой тройки". Сколько в ней правды, а сколько вымысла, "РГ" рассказал профессор МГИМО и научный консультант выставки Владимир Печатнов:

Владимир Олегович, могла случиться история, рассказанная в фильме "Тегеран-43"?

Владимир Печатнов: Сюжет там такой: немецкая разведка готовила покушение на жизнь Сталина, Черчилля и Рузвельта. Операция называлась "Длинный прыжок". В основе этой версии, конечно, были и реальные события. Для немцев было заманчивым одним махом ликвидировать лидеров "Большой тройки". Наши разведчики тоже утверждали, что попытка такая была. В Тегеран заслали передовую группу из шести человек, которую удалось обезвредить, поэтому основные силы не прибыли и операция была отменена. Однако прямых документальных архивных подтверждений этой версии ни с нашей стороны, ни с немецкой до сих пор нет.

А такое покушение реально было организовать?

Владимир Печатнов: В тех условиях в Тегеране это вряд ли бы удалось даже самым искусным германским диверсантам. Документы, которые мы представляем на выставке, говорят о том, какая громадная работа была проделана советской стороной по подготовке встречи, прежде всего с точки зрения безопасности. Безопасности транспорта, связи, расположения делегаций. Еще в середине октября (за полтора месяца до конференции) в Тегеран прибыл целый полк погранвойск НКВД, который взял под охрану все ключевые стратегические объекты, патрулировал улицы иранской столицы, там же действовала СМЕРШ, наша разведывательная сеть. Тегеран и его окрестности были зачищены от подозрительных элементов. Так что очень сложно было бы организовать реально это покушение.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Интересно, что среди документов есть схема абонентской связи в Тегеране между основными действующими лицами. Там под номером первым идет "Товарищ Иванов", за которым скрывается зашифрованный Сталин. Даже в секретном документе соблюдалась большая осторожность.

То есть шпионская интрига была в основном выдумана сценаристами?

Владимир Печатнов: Главная интрига в Тегеране была не столько шпионская, сколько политико-дипломатическая. Связана она с размещением Рузвельта на территории советского посольства. Общепринятая западная версия состоит в том, что "коварный" Сталин заманил "наивного" Рузвельта под предлогом угрозы покушения под советские микрофоны в посольство. Да, у Сталина был свой интерес поближе познакомиться с Рузвельтом, оторвать его от Черчилля и лично воздействовать на президента США.

Но еще больший интерес в этой встрече, как показывают недавно ставшие известными документы, был у Рузвельта. Он давно предвкушал первую очную встречу со Сталиным, ревновал его к Черчиллю. Ведь у того уже была такая встреча в августе 1942 года, и были более тесные личные отношения с советским лидером. Рузвельт еще в мае 1943 года через эмиссара тайком предлагал Сталину встретиться тет-а-тет в обход Черчилля. Но Сталин тогда ушел от ответа. И вот теперь в Тегеране у Рузвельта появилась эта возможность личного контакта, чтобы завоевать его доверие.

На каких документах основывается ваш рассказ о хитросплетениях в личных отношениях "Большой тройки"?

Владимир Печатнов: Вот, например, новые советские документы показывают, что Рузвельт дал понять своему посланнику в Тегеране Дрейфусу, что он сам бы не прочь остановиться в советском посольстве. Наш посланник в Тегеране Максимов телеграфировал об этой беседе с Дрейфусом: "Рузвельт принял бы с большим удовольствием приглашение остановиться на территории советского посольства. Но если по какой-либо причине нам этого нельзя будет сделать, то данная беседа должна остаться в глубоком секрете". А в более подробной записи этой беседы говорится: "Дрейфус просил бы меня послать телеграмму, в которой скромно намекнуть на желание Рузвельта, но сделать это так, чтобы не вышло, что Рузвельт напрашивается на приглашение". А Рузвельт именно напрашивался. И советская сторона тут же откликнулась, сообщив через Максимова, что она охотно принимает предложение президента. Но это согласие запоздало: Сталин был в пути в поезде в Баку, связь была замедленной. Поэтому в первую ночь, когда Рузвельт приехал в Тегеран, не получив подтверждения от советской стороны, он остановился в американском посольстве.

Почему это было опасней, чем остановиться у нас или у британцев?

Владимир Печатнов: Американское посольство располагалось почти в километре от советского и британского. Мы забеспокоились. Ночью Молотов вызвал к себе американского посла в СССР Гарримана и сказал по секрету, что есть серьезная опасность покушения на жизнь президента. И пригласил на свою территорию. Рузвельта долго уговаривать не нужно было. С удовольствием переехал.

Фото: FDR Library Photo Collection
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Он не был наивным политиком и прекрасно догадывался, что в советском посольстве его будут "слушать". Американцы сами этим занимались. Рузвельта прослушка даже устраивала: желая завоевать доверие Сталина, президент хотел показать, что ему нечего скрывать от советского лидера. Известно, что когда вождю показывали расшифровки этих приватных разговоров Рузвельта с со своим окружением, Сталин удивлялся той откровенности, с которой президент говорил. Даже переспрашивал: "Неужели он так сказал?" Но в этом и заключался расчет Рузвельта.

Кто из них выиграл эту партию?

Владимир Печатнов: В Тегеране было обоюдное движение навстречу. И личный контакт, который Сталин и Рузвельт установили (а были ведь встречи и без Черчилля), очень помог принятию решений. Прежде всего советскому лидеру удалось с помощью президента США вынудить премьер-министра Великобритании к тому, чтобы принять окончательное решение об открытии второго фронта в мае 1944 года. Реально он был открыт с небольшой задержкой 6 июня.

Общество История 75-летие Победы

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