Андрей Николаевич, отношения между Сталиным, Черчиллем и Рузвельтом идеализировать, конечно, не стоит. Но сегодня, когда мир сталкивается с новым глобальным злом, возрастает ценность опыта сотрудничества мировых лидеров. Что добавляет к картине этого исторического опыта ваша выставка?

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Андрей Артизов: Мы поставили задачу показать взаимоотношения между лидерами - участниками "Большой тройки" во всей их динамике и неоднозначности. Есть давняя проблема исторического познания: роль личности в истории, степень и пределы влияния индивида - пусть даже выдающегося - на объективный ход событий. Не стремясь решить эту проблему раз и навсегда, мы показываем - через документы и экспонаты выставки, - насколько важным, а порой решающим является личностное начало на крутых изломах эпох. Вторая мировая война привела к небывалой концентрации власти в руках высшего политического руководства воюющих государств. Уинстон Черчилль называл это "величайшей концентрацией мировых сил, которая когда-либо была в истории человечества". Огромное значение приобрела личная дипломатия, выстраивание доверительных отношений в ходе контактов руководителей союзников... Главный урок выставки в том, что, несмотря на различия социально-экономических систем и идеологий государств, несхожесть жизненного пути, воспитания и политических взглядов их лидеров, антигитлеровская коалиция стала фактом истории.

Главный урок выставки в том, что, несмотря на различия идеологий государств, несхожесть жизненного пути, воспитания и политических взглядов их лидеров, антигитлеровская коалиция стала фактом истории

Как заметил Сталин: "Удивляться надо не тому, что существуют разногласия, а тому, что их так мало и что они, как правило, разрешаются почти каждый раз в духе единства и согласованности действий трех великих держав".

Андрей Артизов: Посетители выставки оценят, как доверие друг к другу помогло лидерам встать на высоту исторических задач. Фото: Сергей Куксин/РГ

Что, по-вашему, помогло взаимопониманию трех лидеров?

Андрей Артизов: Прежде всего - широта стратегического мышления, их способность к поиску и обретению компромисса (причем, как показывают документы, на уступки в тех или иных вопросах шел каждый из руководителей). Основной фактор, цементировавший союз, - реалистическое понимание главного стратегического интереса - достижения победы над гитлеризмом - и необходимости подчинения ему всего остального. Думаю, эта реалистичность мышления как никогда востребована в современном мире... А посетитель выставки - в ее виртуальном, а затем и реальном варианте - на примерах уникальных документов, музейных экспонатов сможет проследить, как выстраивались непростые, но результативные контакты и взаимоотношения Сталина - Черчилля - Рузвельта на разных этапах Второй мировой войны. Мы выделили такие ключевые вехи: начало войны и рождение антигитлеровской коалиции, Тегеранская конференция, Ялтинская конференция, встреча союзных войск на Эльбе и, наконец, Потсдамская конференция, ставшая последней встречей лидеров держав-победительниц в ставшем уже привычном за пять лет формате...

Какие документы из представленных в экспозиции вы выделили бы как наиболее символичные?

Андрей Артизов: Наверное, у каждого из посетителей будут свои открытия. На меня большое впечатление произвели документы о награждении орденом Трудового Красного Знамени Клементины Огилви Спенсер-Черчилль, супруги премьер-министра Великобритании. В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1945 года сказано, что высокая советская награда вручается леди "за выдающиеся заслуги в проведении общественных мероприятий по сбору средств в Англии для оказания медицинской помощи Красной армии".

Супруга премьер-министра Великобритании Клементина Черчилль День Победы встретила в Москве. Фонд помощи России, который она возглавляла, помогал СССР лекарствами, оборудованием для госпиталей, хирургическими инструментами. За годы работы он осуществил поставки в СССР на сумму восемь миллионов фунтов стерлингов. За это леди Черчилль была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Фото: Сергей Куксин/РГ

И это была не протокольно-дипломатическая акция. Уинстон Черчилль писал: "Моя жена переживала трагедию России очень глубоко. Наша неспособность оказать России радикальную военную помощь волновала и мучила её, как и всю британскую нацию, всё больше, по мере того, как уходили месяцы, а германские войска всё продвигались к востоку...". "Фонд помощи России" при Британском Красном Кресте, который возглавила миссис Черчилль, собрал за четыре года почти восемь миллионов фунтов стерлингов пожертвований, на которые закупались медикаменты, медоборудование для госпиталей, продукты питания для Советского Союза.

Но самое главное - человеческая цена Победы. СССР лишился почти каждого седьмого из своих жителей, Великобритания - одного из 127, а США - одного из 320 человек

Ещё один символичный документ - Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 13 апреля 1945 года за подписью Сталина, которое предлагает "всем советским учреждениям в Москве 14 и 15 апреля с. г. вывесить на своих зданиях траурные флаги в связи с кончиной Президента США Франклина Д. Рузвельта". Можно ли себе представить, чтобы в предшествовавшие или последующие десятилетия на таком высоком уровне в СССР выражалась скорбь в связи с кончиной лидера "оплота империализма"? На самом деле, почти каждый документ - а особенно личные послания, которыми регулярно обменивались руководители союзных держав, - имеет большое значение. Вот, например, послание Сталина Черчиллю от 13 сентября 1941 года. Оно составлено в момент тяжелейших неудач советских войск, накануне Вяземской катастрофы, когда вермахт рвался к Москве. Сталин пишет: "Если создание второго фронта на западе в данный момент по мнению английского правительства представляется невозможным, то, может быть, можно было бы найти другое средство активной военной помощи Советскому Союзу против общего врага? Мне кажется, что Англия могла бы без риска высадить 20-30 дивизий в Архангельск или перевести их через Иран в южные районы СССР...". Давайте не будем забывать, что с предложением к Черчиллю обращается один из руководителей Красной армии в период Гражданской войны, среди противников которой тогда были британские интервенты, а в число мест их высадки входил и город Архангельск... Этот документ - свидетельство не только отчаянного положения, сложившегося осенью 1941-го, но и прагматического ума Сталина. Кстати, после кардинального изменения стратегического положения, в 1943 году, тональность посланий Сталина партнерам ощутимо поменялась: ведь стало ясно, что Советский Союз выстоял и способен самостоятельно справиться с жестоким и сильным противником. Большой интерес представляют документы, связанные с личными встречами "Большой тройки" - во время визитов Черчилля в Москву (август 1942 года и октябрь 1944 года), на конференциях лидеров трех держав. Некоторые авторы пишут, что между Рузвельтом и Сталиным установились более теплые отношения, нежели между советским лидером и премьером Великобритании. Однако архивные материалы показывают, что всё было сложнее... Связующим звеном в "Большой тройке" был Черчилль, и он очень не хотел расставаться с этой ролью. Позднее Рузвельт предпринял попытку установить личные двусторонние контакты со Сталиным. В послании Сталину от 5 мая 1943 года президент поставил вопрос об отдельной двусторонней встрече в районе Берингова пролива. Однако познакомиться и пообщаться лидеры смогли только на Тегеранской конференции в конце ноября 1943 года, во время которой Рузвельт поселился в советском посольстве. При этом не будем забывать, что Черчилль еще во второй половине 1930-х годов заявлял о необходимости выстраивания союзнических отношений с СССР для противодействия германской угрозе.

Траурные флаги по Рузвельту - это очень личное...

Андрей Артизов: Об этой стороне взаимоотношений лидеров свидетельствуют те или иные высказывания и проговорки, содержащиеся в разных документах. Все-таки наши герои были в первую очередь государственными деятелями и политиками. Когда решались глобальные вопросы, личностное начало отходило на второй план. Можно сказать, что личное доверие друг к другу помогло лидерам встать на высоту исторических задач.

Какую роль в общей борьбе играл ленд-лиз? В СССР, Великобритании и США ее оценивают по-разному. Можно ли сказать, что его значение для Советского Союза было решающим?

"Этот человек твой друг. Он борется за свободу. Русский", - написано на плакате. 1942 год. Вашингтон.

Андрей Артизов: Сразу после войны советские авторы обычно заявляли, что поставки по ленд-лизу обеспечили около трех процентов военного производства СССР. Современные ученые оценивают вклад союзников до семи процентов и даже более. При этом, по подсчетам Комиссии по репарациям под руководством Майского, на долю СССР пришлось около 75 процентов всех военных усилий антигитлеровской коалиции. Иной по сравнению с союзниками была и степень напряжения советских людских и материальных ресурсов. Военные расходы в процентах от ВВП в СССР составляли 76 процентов (в США - 47 процентов, в Великобритании - 57 процентов). Но самое главное - человеческая цена Победы. СССР лишился почти каждого седьмого из своих жителей, Великобритания - одного из 127, а США - одного из 320 человек. Англо-американская стратегия "легкой войны для себя" дала свои плоды. Недаром Черчилль вскоре после войны в частной переписке с удовлетворением отмечал, что в отличие от Первой мировой войны "эта война велась умело" и завершилась "безоговорочной капитуляцией всех наших противников при очень большой экономии человеческих жизней на англо-американской стороне".

Судя по публикациям СМИ, о необыкновенном моральном подъеме, о воодушевлении от встречи на Эльбе на Западе сегодня стараются не вспоминать. Представлены ли в экспозиции документальные свидетельства о тех радостных днях?

Личное послание У. Черчилля И. Сталину с благодарностью за присланныеноты гимна СССР. 10 февраля 1944 года. Перевод. Оригинал на английском.

Андрей Артизов: Да, посетители смогут ознакомиться с документами и фотографиями, передающими атмосферу дней накануне Великой Победы. Экспонируется выпуск Вестника фронтовой информации ТАСС со знаменитым сообщением: "Днем 25 апреля в западной части города Торгау, лежащего на шоссе Лейпциг - Франкфурт-на-Одере, западнее реки Эльбы, советская разведывательная группа встретилась с солдатами американского патруля. Так произошло историческое соединение советских войск с союзными войсками...". Представлена и рукописная докладная командующего войсками 1-го Белорусского фронта Жукова Верховному главнокомандующему Сталину о встрече на реке Эльба советских и американских военнослужащих (3 мая 1945 года)... Кстати, в дополнение к вопросу о символических экспонатах: мы знакомим гостей выставки с произведением знаменитого иранского художника Хусейна Бехзада, считающегося крупнейшим мастером-продолжателем традиций персидской миниатюры в новое время. Его работа в аллегорической форме представляет победу союзников над странами "оси", причем Сталин изображен в образе героя древнего эпоса, поражающего врага...

Какие зарубежные архивы и музеи приняли участие в проекте?

Андрей Артизов: Основные зарубежные партнеры - Национальный архив Великобритании и три организации из США: Национальное управление архивов и документации, Президентская библиотека и музей Франклина Д. Рузвельта, Президентская библиотека, музей и дом детства Дуайта Д. Эйзенхауэра. Хотел бы отметить, что коллеги сотрудничали с большой открытостью и оперативно откликнулись на наши просьбы. Кстати, американцы предоставили свои материалы вообще на безвозмездной основе.

Документ

Среди документов, которые посетители виртуальной выставки увидят впервые, будет так называемое "процентное соглашение", предоставленным Национальным архивом Великобритании . Оно представляет собой блокнотный лист с собственноручной записью Черчилля о процентном влиянии СССР и Великобритании в балканских странах. Британская дипломатия "оставила" себе Грецию и Восточное Средиземноморье, а Советскому союзу "отдала" Румынию, Болгарию и Венгрию.

Справка "РГ"

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации.