Что ждет курс рубля летом

Апрель по сравнению с мартом оказался сравнительно позитивным как для рубля, так и для российских активов в целом. Но в ближайшие несколько месяцев, как минимум до конца лета, курс российской валюты могут ждать серьезные колебания.

Важнейшим фактором для российской валюты останется динамика нефтяных цен. С мая начала действовать обновленная сделка ОПЕК++, что будет поддерживать котировки, хотя и не стоит ожидать их быстрого восстановления, указывает начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. Поддержка рубля со стороны Банка России и Минфина сохранится и в следующие несколько месяцев, но сокращение операций ЦБ в случае роста цен на российскую нефть Urals выше 25 долларов за баррель сгладит эффект, поэтому укрепление рубля будет умеренным.

Сейчас цены на нефть находятся в аномальном режиме, и в нем рыночная логика "снижение цены - рост спроса" не работает, подчеркивает аналитик департамента операций на финансовых рынках СМП-банка Константин Фенченко. В связи с этим курс рубля в среднесрочной перспективе может демонстрировать серьезную волатильность. "Дальнейшее изменение курса будет зависеть от договоренностей внутри ОПЕК+ и, как следствие, изменений нефтяных котировок в зависимости от этих договоренностей. С учетом той динамики, которую сейчас демонстрирует нефть, мы ожидаем к концу весны-лету колебания курса в пределах 75-85 рублей за доллар США", - прогнозирует аналитик.

На фоне формирующихся позитивных ожиданий постепенного снятия ограничений из-за коронавируса источником негатива для финансовых рынков может стать слабая макроэкономическая статистика за II квартал, так как опубликованные данные по ВВП США и еврозоны в I квартале подтверждают катастрофическое влияние на экономику коронавируса и мер по борьбе с ним, говорит Кадулин.

"Наш базовый сценарий предполагает постепенное восстановление цен на нефть, в большей степени даже на местные сорта, такие как Urals, что окажет поддержку национальной валюте, но потенциал укрепления рубля в перспективе ближайших месяцев будет ограничен уровнями вблизи 70 рублей за доллар", - отмечает аналитик. При этом, по мнению Кадулина, мы наверняка еще увидим эпизоды роста курса выше 75 рублей за доллар при ухудшении внешних условий и слабой макроэкономической статистики, хотя на долгосрочном горизонте в пользу рубля будет играть спрос иностранных инвесторов на российские бумаги в ожидании дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банком России и восстановления цен на нефть.