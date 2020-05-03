Daewoo Espero. Лучший автомобиль из 90-х

Журналист и автоблогер Иван Зенкевич вспомнил об автомобиле мечты, который уже многие забыли. Daewoo Espero был разработан на платформе GM J второго поколения. Выпускался в Южной Корее, Польше, Румынии и России (в Ростове-на-Дону). Из Кореи приходили уже почти готовые автомобили, российская досборка на заводе "Красный Аксай" была минимальной.

Сейчас внешность этой машины трудно назвать бомбической, но в 90-х годах она выглядела очень даже ничего. Шутка ли - над дизайном Espero работала итальянская компания Bertone (в их портфолио Lamborghini Miura, Aston Martin DB4 GT, Lancia Stratos, Alfa Romeo GTV, Volvo 780).

На Daewoo Espero устанавливали бензиновые моторы 1.5 (90 л. с.), 1.8 (95 л. с.) и 2.0 мощностью 105 л. с., коробки передач - пятиступенчатая "механика" или четырехступенчатый "автомат". Правда, в России собирались седаны только с "механикой".

Фото: скриншот с youtube.com

Как отмечает Зенкевич, для многих, в том числе и для него, Espero была мечтой, но это не значит, что у этой машины не было минусов. Во-первых, гнил автомобиль очень быстро, во-вторых, двигатель мог проехать 300 тысяч км, если его любить. При этом ремень ГРМ рвался на 50 тысяч км.

Не уследил за гидрокомпенсаторами - меняй распределительный вал. Наконечники рулевых нельзя назвать долгоиграющими, нет ABS и подушек безопасности.

В нашей стране первые Daewoo Espero появились в салонах в 1995 году по 21 тысячи долларов. Это в два раза дороже ВАЗ-21099. Но уже через год цена упала до 16 тысяч долларов. А в конце конвейерной жизни (в 1999 году) стоимость машины опустилась до 8 990 долларов.

Фото: скриншот с youtube.com

Багажник - один из главных плюсов "корейца". В него помещалась половина гаража - 660 литров. А вот спинка заднего дивана не откладывалась. Материалы отделки салона, конечно, не самые дорогие, но качество их на высоте. Все смотрится весьма гармонично, придраться к чему-то трудно. Задний ряд - также гордость Daewoo. Для двух человек просторно и вольготно: у седана удобные кресла, есть подлокотник и пепельница.

"Тогда, в 1995 году, сравнивать Espero было не с чем. Хотя и сегодня автомобиль очень неплохо управляется", - резюмирует Зенкевич.