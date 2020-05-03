Глава Минпромторга заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков

В России достаточно медицинских масок и антисептических средств. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"В торговой сети на сегодняшнее утро остатки - 20 миллионов масок. То есть не только в аптеку нужно ходить. В интернет сегодня зайдешь, кликнешь - дефицита масок нет вообще, я уже не говорю про антисептики", - сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Ранее глава Минпромторга сообщил, что в России ежедневно производится более 8 млн масок, что на 1 млн опережает уровень, на который планировалось выйти к концу апреля.

В воскресенье также стало известно, что РФ снимает ограничения на экспорт индивидуальных средств защиты - в том числе масок - действовавшие с начала марта.