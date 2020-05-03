Главный кардиолог Минздрава призвал ужесточить ограничительные меры

Новости

Автор "Сумерек" Стефани Майер намекнула на продолжение 15:51
Глава Минпромторга заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков 15:44
Лукашенко подтвердил, что в Минске 9 мая состоится военный парад 15:43
В Иркутской области скончался пятый пациент с коронавирусом 15:33
Медсестра калининградской больницы умерла от коронавируса 15:27
Суд в Подмосковье арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейских 15:07
Попова: Ограничения могут быть продлены после 12 мая 15:05
Песков: Нацпроекты не снимаются с повестки дня 14:57
Харли Квинн, Черная вдова и Гамора на карантине подрались в одном видео 14:38
Длительный тест Lada Vesta с вариатором: стоит ли игра свеч 14:35
Химики предложили наиболее безвредный способ окрашивания волос 14:28
Названа дата премьеры новых "Трансформеров" 14:24
Глава центра Гамалеи объяснил рост числа больных коронавирусом в России 14:21
Создатель образа куклы-маньяка Чаки Джон Лафия покончил с собой 14:18
Песков рассказал, как отметит День Победы 14:12
В Саратове первый исполнитель спел "День Победы" через 45 лет 14:11
Врачи назвали продукты, которые нужно есть в период самоизоляции 14:09
Петербуржец напал на врача, приехавшего к пациентке с COVID-19 14:02
Врач рассказала, для кого коронавирус особенно опасен 13:57
Ученые: На Землю ежегодно падает около 40 тысяч тонн мельчайших частиц 13:49
Ношение маски станет обязательным в аэропортах и общественных местах Бельгии 13:41
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни 13:39
Под Ярославлем в День Победы в небо поднимутся воздушные шары 13:36
Житель Подмосковья напал на полицейских из-за замечания о выгуле собаки 13:30
Над Латвией летает загадочный дрон, потерявший управление 13:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Какие законы вступают в силу в мае
Какие законы вступают в силу в мае
03.05.2020 14:49
Рубрика: Общество

Главный кардиолог Минздрава призвал ужесточить ограничительные меры

Текст: Ольга Игнатова
Карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований выше, считает главный кардиолог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов. Его интервью опубликовано на сайте Минздрава.
Сергей Бойцов. Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости Сергей Бойцов. Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
Сергей Бойцов. Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
Фото: Сергей Николаев/РГ
Как студенты РНИМУ им. Пирогова помогают врачам в борьбе с коронавирусом

Отвечая на вопрос, почему в последние дни начался рост выявления новых случаев заболевания, Бойцов отметил, что основная причина роста выявления инфицированных коронавирусом - увеличение количества ПЦР-тестов. Идет развитие эпидемического процесса в регионах. Не исключил он и недостаточную дисциплированность граждан.

"С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований выше. Если же говорить о более точной оценке эпидемической ситуации, то важнее ориентироваться на количество госпитализируемых в сутки. Насколько мне известно, в Москве их количество меняется незначительно", - считает Бойцов.

Академик считает, что если режим самоизоляции будет нарушаться, то эпидемический процесс будет развиваться по естественному механизму с большим количеством смертей среди групп риска. При этом люди будут погибать и от других болезней вследствие перегрузки системы здравоохранения.

Ранее заместитель гендиректора НМИЦ Кардиологии Минздрава России Нана Погосова напомнила, что тяжелее всего COVID-19 протекает у пожилых людей, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с ожирением и с сахарным диабетом. И предупредила: новая коронавирусная инфекция очень непредсказуема, она нередко протекает очень тяжело у молодых, людей, которых принято называть практически здоровыми.

За последние сутки в России выявлено 10 633 новых случая заболевания. Всего в России уже 134 687 заболевших.

Общество Здоровье Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Попова: Ограничения могут быть продлены после 12 мая
Михаил Мишустин находится в постоянном контакте с министрами - пресс-секретарь
Шредер выступил за отмену санкций против России
В России провели более 4 миллионов тестов на коронавирус
Минздрав: Ситуацию с COVID-19 в России пока нельзя считать стабильной
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Советы нутрициолога: Как сбалансировать домашнее питание