Главный кардиолог Минздрава призвал ужесточить ограничительные меры

Отвечая на вопрос, почему в последние дни начался рост выявления новых случаев заболевания, Бойцов отметил, что основная причина роста выявления инфицированных коронавирусом - увеличение количества ПЦР-тестов. Идет развитие эпидемического процесса в регионах. Не исключил он и недостаточную дисциплированность граждан.

"С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований выше. Если же говорить о более точной оценке эпидемической ситуации, то важнее ориентироваться на количество госпитализируемых в сутки. Насколько мне известно, в Москве их количество меняется незначительно", - считает Бойцов.

Академик считает, что если режим самоизоляции будет нарушаться, то эпидемический процесс будет развиваться по естественному механизму с большим количеством смертей среди групп риска. При этом люди будут погибать и от других болезней вследствие перегрузки системы здравоохранения.

Ранее заместитель гендиректора НМИЦ Кардиологии Минздрава России Нана Погосова напомнила, что тяжелее всего COVID-19 протекает у пожилых людей, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с ожирением и с сахарным диабетом. И предупредила: новая коронавирусная инфекция очень непредсказуема, она нередко протекает очень тяжело у молодых, людей, которых принято называть практически здоровыми.

За последние сутки в России выявлено 10 633 новых случая заболевания. Всего в России уже 134 687 заболевших.