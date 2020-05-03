C 2017 года 9 Мая, День Победы над нацизмом, постановлением Кнессета (Парламента Израиля) включен в реестр государственных праздников страны. Именно в Израиле из всех стран дальнего зарубежья праздничные мероприятия в этот день проводятся наиболее масштабно.

Следует иметь ввиду, что 9 Мая на Земле Обетованной отмечали еще до воссоздания Израиля в мае 1948 года. Каждый израильский гражданин, независимо от того, является ли он уроженцем страны или относится к репатриантам той или иной волны переезда, осознает, что благодаря Красной армии, переломившей хребет нацистскому зверю и вкладу союзников по антигитлеровской коалиции, еврейский народ смог возродить свое государство.

Председатель Израильского Союза ветеранов Второй мировой войны (ИСВ) 94 -летний Абрам Меерович Гринзайд, бывший армейский разведчик, сержант Красной армии, ныне проживающий в Реховоте, в беседе с "РГ" эту мысль выразил весьма емко: "Не было бы победного мая 1945-го, не было бы и мая 1948-го года".

В конце 40-х годов недалеко от поселка "Маале ха-Хамиша" по дороге из Тель-Авива в Иерусалим был высажен лес, названный в честь Красной армии. В 1950 году там был установлен монумент в память о советских воинах, погибших в боях с нацистами. В течение многих лет в этом лесу проходили ежегодные торжества, приуроченные ко Дню Победы.

Когда в конце 80-х годов прошлого века началась так называемая "Большая алия", то есть в Израиль прибыло значительное число репатриантов, в том числе и бывших фронтовиков, партизан, узников гетто, ленинградских блокадников, для которых День Победы 9 Мая имел огромное значение, празднование окончательного разгрома германского фашизма приняло широкий общественный и государственный характер.

Ежегодно в этот день во всех городах страны проходят парады ветеранов, на которые бывшие воины приходят с орденами и медалями, прикрепленными к пиджакам, а у кого-то к бережно хранящимся гимнастеркам и кителям. Под советскую музыку тех лет люди, убеленные сединами, навсегда оставшиеся солдатами, проходят по улицам израильских городов и поселков вместе со своими повзрослевшими детьми, внуками, правнуками, а нередко и праправнуками. Многих - раны и время берут свое! - везут на инвалидных колясках.

"В начале 90-х годов в стране проживало 20 тысяч ветеранов, - говорит Абрам Меерович, - а сегодня осталось 4012 человек". Вздохнув, ветеран с горечью добавляет: "Только за один год умерло 1017 членов нашего ветеранского союза, внесших свой вклад в разгром самого подлого врага в истории человечества".

И действительно, несколько месяцев не дожил до 75-летнего юбилея Победы известный советский и российский кинодокументалист, ветеран войны Ефим Лазаревич Гольцман, скончавшийся в возрасте 94 лет. Дважды после тяжелых контузий рядовой Гольцман возвращался в солдатский строй. Последние 30 лет ветеран жил в Реховоте, снял несколько фильмов памяти. Ефим Лазаревич готовил материалы для фильма о пяти братьях Грейс - Лейзере, Абраме, Лейбе, Песахе, Григории-Гирше, соответственно 1916, 1918, 1920, 1922 и 1924 годов рождения, которые все погибли на фронтах Великой отечественной войны. Замечу здесь же, что и отец Ефима Лазаревича, скончавшийся в начале 50-х годов, также был ветераном войны.

В Иерусалиме в прошлом месяце в один день с разницей в несколько часов умерли супруги Василий Иванович и Рива Хаимовна Громовы, познакомившиеся на фронте и прожившие в добром согласии 77 лет. Более 30 лет они прожили в Израиле. Работали, растили детей и внуков. Одна из их внучек занимает ответственный пост в израильской полиции, а двое внуков трудятся на дипломатическом поприще.

В этом году в связи с пандемией коронавируса парады ветеранов отменены. По словам Абрама Гринзайда, широкие праздничные мероприятия перенесены, как и в России, на 3 сентября. Тем не менее, праздник не отменяется. Уже получено 1200 именных поздравительных писем каждому ветерану от Президента Владимира Путина, которые от его имени вручаются представителями посольства РФ. Идет и продолжится награждение российскими юбилейными медалями участников Великой отечественной войны, партизан, подпольщиков, узников гетто, ленинградских блокадников, ныне проживающих в Израиле.

В 51 городском отделении ИСВ подготовлены для вручения израильские медали в честь 75-летия великой Победы. На них надпись на иврите и русском: "Во Славу полутора миллионов евреев, участвовавших во Второй Мировой войне, из которых 250 тысяч погибли в бою". Интересная деталь, о которой поведал мне Абрам Меерович. Когда 23 января в Иерусалиме президент Путин открывал стелу, посвященную подвигам защитников Ленинграда, получившую название "Свеча памяти", Гринзайд вручил российскому лидеру памятную израильскую медаль, на которой тогда надпись была только на иврите. Объясняя этот факт, Гринзайд в шутку заметил: "Библия тоже вначале была написана на иврите, потом ее перевели на русский". Путин рассмеялся, но бывший сержант Красной армии знал, что все надписи, связанные со Второй мировой войной, обязательно будут переведены на русский. Потому что иначе и быть не могло! Потому что "война была на всех одна и победа на всех одна"!

Массовая мемориальная акция "Бессмертный полк", ежегодно проходящая во всех городах еврейского государства, как и торжественные шествия, не отменяется, но переносится по причине вирусной пандемии на сентябрь. Но для ветеранов, почтенный возраст некоторых из них приближается к вековому юбилею, каждый день может оказаться последним. Не удивительно, что в Бат-Яме, Хайфе и некоторых других городах ветераны при поддержке парней и девушек из "Скаутского движения рабочей и учащейся молодежи" в ходе видео-конференции поднимут портреты своих боевых друзей и подруг, родных, участвовавших во Второй мировой войне. Скауты также передадут ветеранам разнообразные подарки, среди которых и памятные юбилейные чашки.

В Израиле 46 памятников и мемориальных стел, воздвигнутых в честь советских воинов-освободителей, партизан, ленинградских блокадников. Мемориальный комплекс, посвященный героическому подвигу воинов Красной армии, созданный по решению правительства Израиля и с согласия российского правительства, был торжественно открыт 25 июня 2012 года в городе Нетания. В церемонии приняли участие президент Владимир Путин и занимавший тогда пост президента Израиля Шимон Перес. Десятки монументов и стел, посвященных персонально военноначальникам Красной армии, возведены в различных израильских городах. Только в Ашдоде, городе, который считается "русским", ибо значительную часть его населения составляют выходцы из СССР и стран, образовавшихся после его распада, установлено восемь памятников советскому солдату. Крупный монумент воздвигнут в Араде, городе на юге Израиля.

Кроме того, в еврейском государстве открыты двери 13 музеев Победы, многие из которых находятся на дотации органов местной власти. Также в городах и поселках по инициативе ИСВ и других общественных организаций открыто более 30 "Комнат Славы", которые имеют огромное воспитательное значение, ибо наглядно демонстрируют местной молодежи и туристам вклад Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции в разгром германского нацизма. Примечательный факт - все "Комнаты Славы" субсидируются государством. И как тут не вспомнить бессмертные строки Константина Симонова: "И к мёртвым выправив билет,/Всё едет кто-нибудь из близких/ И время добавляет в списки/ Ещё кого-то, кого-то нет.../ И ставит, ставит обелиски".

Ежегодно 9 Мая у всех этих памятников возлагаются цветы. И в этом году никакой COVID-19 эту традицию не нарушит!