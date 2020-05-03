Минпромторг: Запрет на экспорт масок за пределы ЕАЭС остался в силе

Снятие запрета на экспорт масок распространяется только на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Запрет на экспорт масок за пределы ЕАЭС остается в силе, следует из комментариев Минпромторга.

Сегодня было опубликовано постановление правительства, отменяющее введенный 2 марта запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения и материалов. Аналогичный запрет в отношении экспорта за пределы ЕАЭС был введен Коллегией Евразийской экономической комиссии 24 марта.

Отмена российского запрета на экспорт осуществлена в соответствии с распоряжением Совета ЕАЭС от 25 марта, по которому страны - участницы Союза должны исходить из приоритетности принятия единых мер при введении запретов на экспорт в отношении третьих стран.