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03.05.2020 19:17
Рубрика: Экономика

Минпромторг: Запрет на экспорт масок за пределы ЕАЭС остался в силе

Текст: Игорь Зубков
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Снятие запрета на экспорт масок распространяется только на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Запрет на экспорт масок за пределы ЕАЭС остается в силе, следует из комментариев Минпромторга.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Сегодня было опубликовано постановление правительства, отменяющее введенный 2 марта запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения и материалов. Аналогичный запрет в отношении экспорта за пределы ЕАЭС был введен Коллегией Евразийской экономической комиссии 24 марта.

Отмена российского запрета на экспорт осуществлена в соответствии с распоряжением Совета ЕАЭС от 25 марта, по которому страны - участницы Союза должны исходить из приоритетности принятия единых мер при введении запретов на экспорт в отношении третьих стран.

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