Под Ярославлем в День Победы в небо поднимутся воздушные шары

В Переславле-Залесском воздухоплаватели 9 мая устроят воздушный Парад Победы.

- Мы решили устроить свой воздушный Парад Победы! 9 мая планируем групповой полет аэростатов над Переславлем-Залесским и озером Плещеево, - рассказал президент федерации воздухоплавания Ярославской области Дмитрий Корякин.

По его словам, к одному из аэростатов будет прикреплено Знамя Победы размером 10 на 20 метров. Знамя предоставлено Переславль-Залесским отделением всероссийской общественной организации "Боевое братство".

- Старт планируем на 19:00, - уточнил Дмитрий Корякин. - Прогноз погоды пока благоприятный. Постараемся пролететь над городом. Флаг огромный, его будет видно отовсюду. Приглашаем присоединиться к нам всех пилотов аэростатов.