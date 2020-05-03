Суд в Подмосковье арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейских

По данным ведомства, инцидент случился 1 мая в лесном массиве города Озеры. Известно, что 41-летний нетрезвый мужчина ранил ножом двух прохожих, которые попросили убрать собаку, пытавшуюся их укусить. Пострадавшими оказались полицейские, находившиеся в тот момент не при исполнении своих должностных обязанностей.

Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия. Расследование уголовного дела продолжается.