Суд в Подмосковье арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейских

Мужчине, напавшему на двух полицейских в подмосковных Озерах, предъявлено обвинение. Он заключен под стражу, сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по Московской области.
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По данным ведомства, инцидент случился 1 мая в лесном массиве города Озеры. Известно, что 41-летний нетрезвый мужчина ранил ножом двух прохожих, которые попросили убрать собаку, пытавшуюся их укусить. Пострадавшими оказались полицейские, находившиеся в тот момент не при исполнении своих должностных обязанностей.
Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия. Расследование уголовного дела продолжается.