В Северной Осетии число случаев COVID-19 превысило тысячу

В РСО-Алания за последние сутки выявлено 79 подтвержденных случаев COVID-19, рассказали в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора. В результате на сегодняшний день диагноз "коронавирус" в Северной Осетии установлен уже у 1069 человек.

Всего под наблюдением медиков на самоизоляции остаются 1 507 жителей Северной Осетии. Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляции) 2 704 человека. Как уже сообщалось, накануне в республике скончались двое пациентов (оба летальных случая - мужчины до 60 лет). С начала пандемии в регионе зафиксировано шесть случаев летального исхода.

За последние сутки в России подтверждено 10 633 случая COVID-19 в 85 регионах. Среди них, по данным оперштаба по контролю за ситуацией с коронавирусом, 50,3 процента случаев без клинических проявлений.

По информации оперштаба, в число субъектов РФ, в которых число заразившихся новым коронавирусом превысило тысячу, также вошли Ленинградская область, Башкирия и Татарстан. Таким образом, больше тысячи случаев COVID-19 на сегодняшний день зафиксировано в 17 регионах России. В первую пятерку по этому показателю входят Москва (68 606 человек), Подмосковье (14 136), Санкт-Петербург (5029), Нижегородская область (2695) и Дагестан (1798).

Среди южных регионов страны число заразившихся коронавирусом превышает тысячу человек также в Краснодарском крае (1244) и Ростовской области (1178 пациентов).