Петербургские "Ночные валькирии" стали волонтерами

Мотоциклистки привезли продукты в Психоневрологический интернат №9, который уже три недели закрыт на карантин по коронавирусу. Медики, конечно, не смогли лично выйти к девушкам, но поблагодарили их за поддержку из окон стационара.

Петербурженки из мотоклуба "Ночные валькирии" заверяют, что и впредь будут помогать формировать и развозить бесплатные продуктовые наборы, оказывая помощь многодетным семьям и пожилым людям, которые вынуждены оставаться дома на время распространения коронавирусной инфекции.

Это иллюстрация к тому, насколько разных людей собрал проект #Мывместе. Например, одна из самых активных волонтеров Фрунзенского района Нина Медведева - танцовщица и певица с экономическим образованием.

- Когда-то я делала карьеру как экономист-финансист, но быстро поняла, что это не мое. Работала танцовщицей, сейчас - администратор в небольшом отеле и студентка по направлению "артистка музыкального театра", - рассказывает Нина. - К волонтерству меня тянуло всегда. Так, на острове Валаам мы, волонтеры, занимались прополкой, посадкой цветов, подрезали кусты, облагораживали территорию монастыря и скитов. Также я посещала интернаты для детей-инвалидов, от которых отказались родители.

Но весь предыдущий опыт был скорее познавательным. А тут другое. Очень жалею, что не могу быть полезной в больницах - там, где идет самая ожесточенная борьба. Поэтому я решила помогать пенсионерам, находящимся в самоизоляции.

Единственная неожиданность, с которой я столкнулась, придя в проект, приятная: волонтеров оказалось значительно больше, чем я могла подумать. И все активные, желающие помочь, заявки разлетаются, как горячие пирожки.

Волонтер Нина Медведева: Я получаю больше, чем отдаю. Фото: Архив Нины Медведевой

В основном просьбы стандартные: хлеб, молоко, картошка, таблетки. Но некоторые запоминаются. Однажды бабушка попросила найти "соль в камне". Она сама такую никогда не видела, но нам вот приготовила такую задачку. Больше ничего не хотела, только соль куском - мол, удобно, ее не просыпать. Конечно, я такую соль не нашла.

Еще был старичок 85 лет, почти слепой, в прошлом врач. В первую же встречу он ощупал меня профессионально - пульс, щитовидка - сделал вывод, что я живая, и пригласил на свидание, когда карантин закончится.

Мои постоянные заявительницы, две сестры, всегда готовят мне маршрут по району: я не просто покупаю продукты в магазине, а вначале иду в лавку рядом с домом, чтобы забрать домашнее варенье от Сузанны, в магазин фермерских продуктов, где ждет свежая курочка, потом ищу свежеиспеченные ватрушки и так далее. К слову сказать, бабушки очень интеллигентные, и для них набор всех этих продуктов - привычный образ жизни.

Бытует мнение, что пенсионеры сейчас живут плохо, денег не хватает ни на что. Некоторые волонтеры сталкиваются с очень нуждающимися стариками. И у меня бывали такие. Но чаще в моей практике пенсионеры вполне прочно стоят на ногах. Они смело тратят деньги на форель, на хорошее мясо - ни в чем себе не отказывают. Я в шоке, если честно. Но в приятном. Нам есть, чему у них поучиться. Я бы поучилась. Они мудрые. Они знают, как жить.

Да, бывает сложно. Особенно, когда взбираешься по лестнице с тяжеленными пакетами. В такие минуты порой хочется расплакаться, иногда даже проклинаешь тот день, когда приняла решение статью частью проекта. Но радостных моментов значительно больше: начиная с обзвона наших дорогих заявителей, заканчивая эмоциями, которыми нас одаривают замечательные бабушки и дедушки. Несмотря на инструкции, которые запрещают брать что-либо у стариков, нередки и шоколадки, и полные карманы конфет, недавно мне сунули банку огурцов. Отказаться не всегда возможно. Люди старшего поколения так воспитаны: для них важно отблагодарить человека, который что-то сделал для них.

Восхищаюсь людьми, с которыми меня сводит волонтерская деятельность. Я осознаю, что все мы здесь, в этом проекте, решаем попутно какие-то свои внутренние вопросы. Но то, во что выливается энергия, которую одновременно вкладывают совместными усилиями волонтеры разных возрастов и социальных слоев, - это потрясающе!

Мой коллега Иван - отец троих детей. Но он находит время и желание помогать старикам на своей старенькой тарахтящей "четверке". Он очень высокий и очень добрый.

Миша, разъезжающий на белом автомобиле бизнес-класса, со знанием и вкусом рассуждающий о дорогих сортах виски, с удовольствием ежедневно выполняет большое количество заявок от пенсионеров. Немудреные продуты приезжают к ним на шикарной машине.

Анна - молодая женщина с боевым характером. У нее маленький ребенок и ипотека. Однако она ежедневно пешком отрабатывает по много заявок, помогая бабушкам и дедушкам.

Это портрет всего нескольких волонтеров, с которыми меня сводит ежедневно наш совместный проект. Все они - удивительные! Мы можем с ними не совпадать по каким-то жизненным аспектам, но в вопросе помощи ближнему мы все совершенно на одной волне. Самая большая ценность для меня в этом проекте - люди, такие разные и такие одинаковые одновременно.

Моя семья - это моя мама. Она сама никогда ни в чем подобном не участвовала. И в другое время, возможно, сказала бы: "Зачем оно тебе?". Но теперь, когда сама оказалась в изоляции, она осознает важность того, что я делаю, и рада, что я чувствую себя полезной.

Все это, конечно, не пройдет для меня бесследно. Возможно, по окончании карантина я продолжу свою обычную жизнь: работа, учеба, хобби, - но все чаще мне приходит мысль, что я хочу заниматься социальной деятельностью, работать со старшим поколением. Как это ни странно, но именно старики показывают мне яркий пример жизнелюбия, а сколько в них мудрости и ясности ума!

Когда я слышу рассуждения на тему бескорыстности волонтерства, у меня возникает несогласие: я чувствую, что получаю от процесса значительно больше, чем отдаю. Эмоции, которые я испытываю, энергия, которую я трачу, - все это восполняется во мне вдвойне, плюс я все время в движении, а значит, в форме и в тонусе. Плюсы отовсюду, как ни крути.

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Единая справочная линия по вопросам, связанным с коронавирусом, в Санкт-Петербурге: 122.

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.

Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.