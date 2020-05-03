В Севастополе СК начал проверку лишения статуса ветерана войны

После публикации "Российской газеты" следственный комитет начал проверку по факту лишения статуса ветерана Великой Отечественной войны жительницы Севастополя Галины Алексеевны Тарасовой.

О проблеме, с которой столкнулась 90-летняя ветеран, мы написали 12 февраля. При переходе из украинского в российское правовое поле севастопольские чиновники не признали часть документов Галины Алексеевны, а другие просто проигнорировали. В результате ее перестали считать тружеником тыла, шесть лет не начисляли две положенные по закону выплаты. Сотрудники СК сразу отреагировали на публикацию, встретились с ветераном и решили помочь отстоять ее права.

- По указанию и.о. руководителя Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю Владимира Терентьева была организована процессуальная проверка. В настоящее время сотрудниками следственного отдела по Гагаринскому району во взаимодействии с прокуратурой и уполномоченным по правам человека в Севастополе принимаются все необходимые меры с целью восстановления Галины Алексеевны в законном статусе ветерана Великой Отечественной войны, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК подтвердили, что после ареста родителей по политической статье Галина Алексеевна попала в детдом города Горького, воспитанники которого трудились на полях колхоза, шили в цехах одежду, заготавливали бинты для госпиталей, читали и пели для солдат. В 1997 году на основании архивной справки она была признана участником войны - тружеником тыла. Однако в 2017 году, когда Тарасова подала заявление о замене ветеранского удостоверения украинского образца на российское, ей отказали. В подразделении соцзащиты сообщили, что на основании ее справок невозможно установить статус ветерана Великой Отечественной войны.

Как рассказали в пресс-службе, за недолгое время офицеры Следственного комитета стали добрыми друзьями семьи Тарасовых. В преддверии Дня Победы они навестили ветерана в рамках акции СК "Без внимания не останутся" и передали гостинцы Галине Алексеевне, соблюдая меры безопасности в период коронавируса.