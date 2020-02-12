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Рубрика: Общество
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В Севастополе 90-летнего ветерана войны лишили статуса и выплат
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 30(8084)
Галина Алексеевна Тарасова в 90 лет вынуждена бороться за свои права и добиваться признания статуса ветерана Великой Отечественной войны. При переходе из украинского в российское правовое поле часть ее документов не признали, а другие просто проигнорировали.
Галина Тарасова: В нашей семье от репрессий пострадали семь человек. Фото: Юлия Крымова/РГ Галина Тарасова: В нашей семье от репрессий пострадали семь человек. Фото: Юлия Крымова/РГ
Галина Тарасова: В нашей семье от репрессий пострадали семь человек. Фото: Юлия Крымова/РГ

Забрали отца и мать

Галина Алексеевна живет с дочерью в Севастополе с 2010 года. Она ветеран труда, инвалид, не может ходить без поддержки, а так как в доме нет лифта и пандусов, много лет не покидает квартиру на четвертом этаже.

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В свои 90 ясно помнит все события прошлого - как забирали отца по политической 58-й статье, как попала в детдом имени 10-й годовщины Октября, как писала письма маме в Карлаг - раз в три месяца, чаще не разрешалось лагерными правилами.

- Отца расстреляли в 1937 году как изменника родины. Мне не исполнилось и семи лет, - рассказывает Галина Тарасова. - В Твери у нас был дом с садом. Я спала. Подошел чекист, стал будить, чтобы обыскать постель - вдруг там спрятаны какие-то документы. Отец стоял у печки с заложенными руками и сказал: "Вы хоть ребенка не трогайте, она ни в чем не виновата".

Следом арестовали мать - как члена семьи изменника родины. Галина Алексеевна помнит, как за ними приехали в деревню, везли на лошади, а когда стали разлучать, мама упала без сознания. От этих воспоминаний голос пожилой женщины дрожит.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Шестилетнюю девочку отправили в детский дом в Горьком (Нижний Новгород), где она жила до 1946 года. Потом уехала к маме, которую освободили по истечении восьмилетнего срока. Поселиться на территории РСФСР запретили, сначала мать и дочь жили в Казахстане, а после переехали на Украину, в Мелитополь. В 1956 году родителей реабилитировали. Согласно архивным справкам, приговор был отменен, дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

- В нашей семье от репрессий пострадали семь человек, четверых расстреляли. Бабушка погибла от голода во время блокады, - говорит она.

Мужем Галины Алексеевны был инвалид войны Агафангел Тарасов. Он воевал под Ленинградом, в Синявинских болотах, там получил тяжелое ранение в ногу. Был награжден орденом Отечественной войны I степени и орденом Славы III степени.

Тарасова и сама была признана ветераном войны, поскольку работала в тылу в годы Великой Отечественной, находясь в детском доме.

Дети-труженики

- Мы воспитывались в государственном учреждении и не могли сидеть без дела, - вспоминает ветеран. - Когда в 1941 году начались бомбежки Горького, нас эвакуировали в поселок Вахтан Шахунского района. Там нам выделили участок земли, где мы выращивали овощи. У меня была грядка с помидорами, у других - лук, морковь, капуста. Я шила большие колпаки и укрывала растения, чтобы они не замерзли. В колхозе помогали пропалывать грядки. В цехе шили одежду, пальто, халаты. В госпитале, который размещался в нашей школе, читали раненым газеты и книги из библиотеки, писали письма их родным. Пели песни, читали стихотворения. Помню, как солдаты хлопали нам, одной здоровой рукой о здоровую руку соседа.

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В середине 1990-х Галина Алексеевна встретилась со своими подругами по детдому. Вместе они посетили могилу директора учреждения, которая их всех воспитала. Тогда и выяснилось, что другим воспитанницам присвоили статус труженика тыла на основании архивной справки, подтверждающей, что дети работали в годы войны.

Тарасова также сделала запрос в архив Нижегородской области, откуда прислали выписку из отчетов о трудовой деятельности воспитанников детдома в 1942-1945 годах, предоставила характеристику, полученную в детдоме в 1948 году, и на основании этих документов получила статус участника войны.

Однако когда в 2017 году она подала заявление о замене ветеранского удостоверения украинского образца на российское, ей отказали.

Из управления труда и социальной защиты Гагаринского района Севастополя пришел ответ: справок, на основании которых в 1997 году ее признали участником войны, недостаточно. "В документах отсутствуют подтверждающие сведения о том, что во время обучения в детском доме вы работали в народном хозяйстве и на восстановлении объектов. Установить статус ветерана Великой Отечественной войны не представляется возможным", - сообщала начальница управления Ирина Залознова.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Загвоздка в том, что в архивной справке отсутствует имя Галины Алексеевны. В ней сказано, что "списков детей, участвующих в работах, не обнаружено". То есть этот факт установить невозможно. Там же сообщается, что воспитанники детдома работали в подсобном хозяйстве, а летом - в колхозе, где заработали 382 трудодня. В пошивочной мастерской при детдоме изготавливали матрасы, наволочки, простыни, шторы, платья, халаты, оказывали помощь госпиталю - выступали с художественной самодеятельностью, ухаживали за больными, помогали семьям фронтовиков.

Дочь ветерана Светлана Шарлай говорит, что в управлении соцзащиты не приняли другие доказательства из личного дела ее матери. Не учли и тот факт, что никаких трудовых книжек детям в годы войны не выдавали, но они получали трудодни. А по закону военного времени все население страны привлекалось для работы в помощь фронту, в том числе и подростки.

- В справке сказано, что все воспитанники трудились. Неужели она, будучи секретарем комсомольской организации, отличницей, могла прятаться и отлынивать от работы? - удивляется Светлана. - Другие воспитанницы детдома получили такую же справку, без фамилий, и этого было достаточно.

Не отказывалась от льгот

Совсем недавно выяснилось, что пенсионерке с 2014 года перестали приходить выплаты за ордена мужа. Она ничего не получает и как пострадавшая от политических репрессий. Сама Галина Алексеевна была уверена, что деньги начисляют - 2700 рублей, но за что именно, в квитанции не указывалось. "На мои документы видимо никто не обратил внимания", - считает ветеран.

- Говорят, мама должна была сама явиться и написать заявление на выплаты. Но она тогда уже еле ходила, с 2015 года оформила инвалидность. Почему не пришли, не уведомили маму? - досадует Светлана Шарлай. - К тому же, она ведь не отказывалась от льгот, а в соцзащиту поступило ее личное дело. Шесть лет не платили, это 93 тысячи рублей. Я хотела указать это в заявлении, но мне ответили, что в таком случае его не примут.

Как это расценивать?

Конфликт дочери ветерана с чиновницами длится уже третий год. В кабинетах она получает отказы. Работницы управления соцзащиты говорят, мол, ваша мама и так вдова инвалида войны, зачем ей еще и удостоверение ветерана? Денег от этого не прибавится.

Между тем, когда Галине Алексеевне надо было удалить зуб, то за выезд врача на дом пришлось заплатить, да еще и заказать такси. А для ветеранов войны эта услуга бесплатная. Ей также нужна помощь кардиолога, окулиста и других врачей.

Несколько дней назад, когда о ситуации рассказали местные общественники, чиновницы наведались к Галине Алексеевне - впервые за много лет. Но зачем приходили, мать и дочь так и не поняли. Посидели и ушли.

- Бездушно, механически выполняют свою работу, - считает Галина Алексеевна. - Чиновников большая армия, но за что они получают деньги? Ежедневно приходят и стоят у кабинетов люди, у которых не решены какие-то вопросы. Вот результат их работы.

И как пробить эту стену равнодушия в Год памяти и славы, мы не знаем.

Между тем

В 2015 году Галина Тарасова получила однокомнатную квартиру в севастопольской многоэтажке как вдова инвалида войны. Условий для жизни инвалида там не создано. Да и площадь скромная - жилая комната 15 квадратных метров. А жить в ней надо как минимум вдвоем, ведь Галина Алексеевна не может сама себя обслуживать. В Севастополе пострадавшим от репрессий положен земельный участок. Ветеран подала заявление в департамент земельных и имущественных отношений Севастополя, но оттуда за три года так и не пришел ответ, только сообщили, что участки выдают многодетным семьям.

О чем говорят архивы

По сообщению Государственной архивной службы Нижегородской области, с начала войны в Горьковскую область стали эвакуировать детсады и детдома из Москвы, Ленинграда, из многих краев, областей и республик. Привозили детей из Польши, Франции, Венгрии, Германии и других стран. За годы войны в 50 районах области создано 120 интернатов, были трудоустроены, патронированы и взяты под опеку более 31,6 тысячи детей.

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