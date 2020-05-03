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03.05.2020 20:28
Рубрика: В мире

Рим работает над открытием туристического рынка

Текст: Павел Дульман
Министр туризма Италии Дарио Франческини рассчитывает, что туристический сезон в этом году все-таки состоится, и желающих посетить летом Апеннинский полуостров не встретят закрытые европейские границы. Об этом он рассказал в интервью изданию "Мессаджеро".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, Франческини постарался развеять страхи о длительном закрытии Шенгенской зоны, заявив, что "никто никогда не говорил о закрытых границах для туризма".

Фото: Михаил Воскресенский
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"Боюсь, что фейковые новости о том, что границы будут закрыты до конца 2020 года, были вброшены намеренно. Именно для того, чтобы перенаправить туристические потоки в другие страны. Более того, на днях на встрече министров туризма ЕС, помимо обсуждения темы денежных ресурсов, мы настаивали на необходимости как можно скорее определить единые критерии санитарной безопасности. Основная цель этого обсуждения - возможность обеспечить свободное перемещение внутри Европы. Без рисков для страны прибытия. У нас должны быть идентичные протоколы и стандарты санитарной защиты. В этом случае граждане Европейского Союза смогут спокойно перемещаться", - сказал министр.

По его словам, сейчас он обсуждает эти вопросы с Германией, страной основного туристического потока в Италию. При этом он признает, возобновление экономической деятельности в туристическом секторе и социального взаимодействия в целом должно происходить только "при гарантии невозможности заражения". "Но, думаю, что, к сожалению, этим летом международный туризм в оба направления ждет сильный спад. Поэтому мы увеличили объемы инвестиций в сектор внутреннего туризма. То есть это лето будет для итальянцев временем отпусков в Италии".

Фото: AP Photo/Frank Augstein
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Примерную сумму государственной помощи Франческини озвучивать не стал, пояснив это еще ведущимися в правительстве Италии переговорами, но пояснил, что намерение властей заключается в том, чтобы помочь и туристическим компаниям, и обеспечить финансовой поддержкой семьи с уровнем дохода ниже среднего и с детьми на иждивении.

Среди мер нефинансового порядка, Франческини, со своей стороны, предлагает в первую очередь разрешить увеличение количества столов на открытом воздухе. "С министром Патуанелли (министр экономики Италии - прим.РГ) мы работаем в двух направлениях: в сфере налогообложения государственных земель и, параллельно над упрощением процедурами получения разрешений", - сказал министр туризма.

Однако сказать точную дату, когда заработают итальянские рестораны и курорты, он по-прежнему не может.

"Сроки еще обсуждаются. Мы сверяем с научно-технической комиссией критерии постепенного безопасного открытия всех секторов, находящихся в компетенции моего министерства. Начиная от курортных мест до театров, музеев, кинотеатров и так далее. Конкретные даты для туристической сферы и для всего остального, мы определим исходя из дальнейшего течения эпидемии", - пояснил Франческини.

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Также министр пообещал распределение примерно 1 миллиарда евро из Единого денежного фонда и других источников между наиболее нуждающимися трудовыми и творческими коллективами в сфере туризма и культуры. Так, 130 миллионов будет выделено на проведение живых концертов и кинопремьер, но с учетом всех возможных мер безопасности, повторил министр.

Так, до сих пор нет единого мнения о том, как проводить театральные представления, если дистанция между актерами должна составлять не менее двух метров, но пьеса предполагает контакт между героями.

Больше ясности с музеями: археологические и архитектурные памятники Италии открываются с 18 мая, но "по принципу супермаркетов - с соблюдением дистанции между посетителями, наличием защитной маски на лице и входом в порядке очереди".

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