Трамп анонсировал показ фильма об украинском майдане

Президент США Дональд Трамп анонсировал повторный показ на телеканале One America News документального фильма "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства". В ленте рассказывается о роли США в событиях на Украине и о финансовых интересах в этой стране бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

"В феврале 2014 года в центре Киева 100 человек были убиты снайперами и спустя 6 лет мы до сих пор не знаем, кто это сделал. Не было судов, до сих пор ведется расследование, существуют разные теории, но в центре всего этого находятся США, - анонсировал фильм его автор Майкл Капуто. - Я уверен, что правительство Соединенных Штатов, особенно государственный департамент и американское посольство в Киеве подталкивали к тому, чтобы дело закончилось убийством сотни человек. После этого США умыли руки и отошли в сторону".

В своем Twitter Дональд Трамп пообещал, что после показа фильма мистификация с его импичментом "будет разоблачена".