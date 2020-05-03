Владимир Путин присоединится к акции "Бессмертный полк"

В юбилейную годовщину Победы в Великой Отечественной войне Владимир Путин возложит цветы к Вечному огню. Затем прямо оттуда президент обратится ко всем гражданам страны.

"Прежде всего, потому, что это святой праздник для нашей страны, и, конечно, президент не может поступить иначе", - сказал Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Он отметил, что церемония возложения цветов "не будет массовым мероприятием".

"Президент сам возложит цветы и сам выступит. Поэтому в данном случае никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет", - подчеркнул представитель Кремля.

Также, по его словам, 9 мая Владимир Путин присоединится "так или иначе к акции "Бессмертного полка".

Напомним, принять участие в акции в этом году можно не выходя из дома. Онлайн-версию шествия "Бессмертный полк" 9 мая будут транслировать в режиме реального времени федеральные телеканалы, крупнейшие интернет-ресурсы, а также на медиаэкранах по всей стране.

Полноценное же празднование 75-летия Великой Победы состоится тогда, когда это станет безопасно с эпидемиологической точки зрения, еще раз обозначил Песков.