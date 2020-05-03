Владимир Путин присоединится к акции "Бессмертный полк"

Новости

В Испании за сутки от коронавируса скончалось менее 200 человек 15:57
Автор "Сумерек" Стефани Майер намекнула на продолжение 15:51
Глава Минпромторга заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков 15:44
Лукашенко подтвердил, что в Минске 9 мая состоится военный парад 15:43
В Иркутской области скончался пятый пациент с коронавирусом 15:33
Медсестра калининградской больницы умерла от коронавируса 15:27
Суд в Подмосковье арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейских 15:07
Попова: Ограничения могут быть продлены после 12 мая 15:05
Песков: Нацпроекты не снимаются с повестки дня 14:57
Харли Квинн, Черная вдова и Гамора на карантине подрались в одном видео 14:38
Длительный тест Lada Vesta с вариатором: стоит ли игра свеч 14:35
Химики предложили наиболее безвредный способ окрашивания волос 14:28
Названа дата премьеры новых "Трансформеров" 14:24
Глава центра Гамалеи объяснил рост числа больных коронавирусом в России 14:21
Создатель образа куклы-маньяка Чаки Джон Лафия покончил с собой 14:18
Песков рассказал, как отметит День Победы 14:12
В Саратове первый исполнитель спел "День Победы" через 45 лет 14:11
Врачи назвали продукты, которые нужно есть в период самоизоляции 14:09
Петербуржец напал на врача, приехавшего к пациентке с COVID-19 14:02
Врач рассказала, для кого коронавирус особенно опасен 13:57
Ученые: На Землю ежегодно падает около 40 тысяч тонн мельчайших частиц 13:49
Ношение маски станет обязательным в аэропортах и общественных местах Бельгии 13:41
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни 13:39
Под Ярославлем в День Победы в небо поднимутся воздушные шары 13:36
Житель Подмосковья напал на полицейских из-за замечания о выгуле собаки 13:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Какие законы вступают в силу в мае
Какие законы вступают в силу в мае
03.05.2020 14:58
Рубрика: Общество

Владимир Путин присоединится к акции "Бессмертный полк"

Текст: Юрий Политов
9 мая Владимир Путин так или иначе присоединится к акции "Бессмертный полк", которая в этом году пройдет в режиме онлайн. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Песков заявил о максимально высоком уровне охраны здоровья Путина

В юбилейную годовщину Победы в Великой Отечественной войне Владимир Путин возложит цветы к Вечному огню. Затем прямо оттуда президент обратится ко всем гражданам страны.

"Прежде всего, потому, что это святой праздник для нашей страны, и, конечно, президент не может поступить иначе", - сказал Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Он отметил, что церемония возложения цветов  "не будет массовым мероприятием".

"Президент сам возложит цветы и сам выступит. Поэтому в данном случае никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет", - подчеркнул представитель Кремля.

Также, по его словам, 9 мая Владимир Путин присоединится "так или иначе к акции "Бессмертного полка".

Напомним, принять участие в акции в этом году можно не выходя из дома. Онлайн-версию шествия "Бессмертный полк" 9 мая будут транслировать в режиме реального времени федеральные телеканалы, крупнейшие интернет-ресурсы, а также на медиаэкранах по всей стране.

Полноценное же празднование 75-летия Великой Победы состоится тогда, когда это станет безопасно с эпидемиологической точки зрения, еще раз обозначил Песков.

Общество Ежедневник Праздники Президент День Победы 75-летие Победы Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Попова: Ограничения могут быть продлены после 12 мая
Михаил Мишустин находится в постоянном контакте с министрами - пресс-секретарь
Шредер выступил за отмену санкций против России
В России провели более 4 миллионов тестов на коронавирус
Минздрав: Ситуацию с COVID-19 в России пока нельзя считать стабильной
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Советы нутрициолога: Как сбалансировать домашнее питание