Что будет, если повредить, установить или украсть дорожный знак

Наверняка многие из вас видели дорожные знаки, установленные мало того, что не по ГОСТу, еще и выполненные кустарно, с несоблюдением регламентированной цветовой схемы и размеров. Как правило, речь идет о знаках "Проезд запрещен", "Кирпич", "Остановка запрещена" и ограничениях скорости, например, знаке 5 км/ч.

Нередко можно столкнуться также с нанесением наклеек и изображений дорожных знаков на воротах, столбах, автобусных остановках, асфальте и стенах домов. К такому самоуправству прибегают, к примеру, дачники или владельцы небольших частных предприятий, желающие отвадить туристов и других непрошеных гостей или, скажем, заставить их снизить скорость рядом с их частной собственностью. Лица, решившие защититься такими самодельными знаками, должны знать, что их "художества" караются законодательством.

Можно ли самому установить дорожный знак

Места для установки дорожных знаков регламентированы законодательством, а загораживание знаков другими указателями и установка знаков на собственное усмотрение запрещается пунктом 1.5 ПДД и статьей 12.33 КоАП РФ.

Последняя предполагает штрафы: до 10 000 рублей для частных лиц; 25 000 рублей для должностных лиц и 300 000 рублей для юридических лиц. Однако если вы непременно хотите установить дорожный знак на том или ином участке дороги (например, знак ограничения скорости вблизи жилых домов или детских учреждений), необходимо согласовать установку с ГИБДД. Для этого следует составить схему организации дорожного движения данного участка и подать заявление на имя начальника государственной структуры с указанием причины монтажа.

Можно ли самому демонтировать самодельный дорожный знак

Увидев явно кустарный дорожный знак или наклейку с изображением такого знака, автомобилист прежде всего не должен следовать его предписанию. Более того, правила оговаривают, что он вправе убрать дезориентирующий указатель с пути следования. Но лучше будет все же обратиться в правоохранительные органы с просьбой демонтировать самопальный объект.

Что будет, если специально повредить официальный дорожный знак

За преднамеренное закручивание, отрывание, пробивание дорожных знаков, а также нанесение на них краски или наклеек предусмотрено наказание по статье 214 УК РФ "Вандализм".

Порча имущества в общественных местах (к такому имуществу относятся и дорожные знаки) наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей (либо обязательными работами на срок от 120 до 180 часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев). Однако есть один нюанс - если вы нарушили требования знака испорченного вандалами, и на вас налагают штраф, вы можете оспорить наказание в суде. Для этого вооружитесь фотодоказательствами того, что знак испорчен.

Что будет, если врезаться в дорожный знак

Если дорожный знак повреждается в результате ДТП, водитель несет ответственность за порчу инфраструктуры. При этом, если скрыться с места происшествия, это действие по закону будет расцениваться как оставление места аварии, что чревато конфискацией водительского удостоверения на 12 - 18 месяцев или задержанием на 15 суток.

Величина же штрафного взыскания за непреднамеренную порчу знаков четко прописана в статье 12.33 КоАП Российской Федерации - это 5 тысяч - 10 тысяч рублей для частника. Однако хорошо то, что в ряде случаев ущерб покрывается страховкой ОСАГО. В любом случае при таком сценарии водитель должен остановиться и вызвать сотрудников ГИБДД и проинформировать сотрудников страховой компании. Если же водитель покинет место ДТП, он не только подвергнется штрафным санкциям, но и страховка, которой можно было бы покрыть затраты, утратит свою силу.

Что будет, если украсть дорожный знак

Если дорожный знак был украден в единичном варианте, а его стоимость не превышает 2500 рублей, то ответственность наступает по статье 7.27 КоАП РФ: штраф до пятикратной стоимости похищенного, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы до 120 часов.

Однако если то же деяние создало угрозу или помехи движению, то вступает в силу ранее упомянутая статья 12.33 КоАП РФ: штраф для физлиц - до 10 тысяч рублей, должностные лица - 25 тысяч рублей, юридические лица - 300 тысяч рублей.

Наконец, кража в крупном и особо крупном размере, совершенная лицом или группой лиц (например - снятие знаков с опасного участки дороги на протяжении нескольких километров, что привело к массовым ДТП с летальным исходом), предусматривает не только крупный штраф, но и лишение свободы.