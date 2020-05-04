Huawei привезла в Россию дешевые новые дешевые смартфоны. Цены

Компания Huawei объявила о старте продаж в России новых моделей смартфонов Honor - 9A, 9C и 9S. Все они относятся к классу бюджетных и среднебюджетных.

Honor 9S - компактный смартфон начального уровня, оснащенный двойной камерой на 8 Мп, 2/32 Гб памяти, экраном с диагональю 5,45 дюйма и батареей на 3020 мАч. Его стоимость составляет 6990 рублей, модель доступна в красном, синем и черном цветах корпуса. Имеется разъем для наушников, отдельные слоты для двух SIM-карт и карты памяти.

Honor 9A представляет собой более продвинутую модель - аппарат оснащен тонкорамочным экраном с диагональю 6,3 дюйма, тройной камерой с разрешением 13 Мп, памятью 3/64 Гб, сканером отпечатка пальца и емкой батареей на 5000 мАч, заряда которой хватит на полтора-два дня активного использования. Аппарат продается по цене 10990 рублей (цвета корпуса - бирюзовый, зеленый, черный). В смартфон можно установить две SIM-карты вместе с картой памяти, предусмотрены модуль NFC, разъем для наушников и выделенная FM-антенна.

Наконец, Honor 9C имеет экран 6,39 дюйма с тонкими рамками, тройную камеру с разрешением 48 Мп и поддержкой режима ночной съемки, аккумулятор на 4000 мАч и 4/464 Гб памяти. Модель доступна в синем и черном цветах корпуса по цене 12990 рублей. Поддерживаются бесконтактные платежи через NFC (с приложением "Кошелек"), имеются отдельные слоты для SIM-карт и карты памяти, сканер отпечатка пальца и 3,5-мм разъем.