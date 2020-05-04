Московская консерватория проведет фестиваль ко Дню Победы

Московская консерватория объявила, что VIII Международный открытый фестиваль искусств "Дню Победы посвящается…" в этом году пройдет в онлайн-формате. С 5 по 11 мая зрители смогут увидеть архивные записи концертов фестиваля прошлых лет.

В рамках фестиваля "Дню Победы посвящается…" 8 и 9 мая состоится студенческий фестиваль "Память музыкальных сердец". Студенты и преподаватели расскажут об истории консерватории военных лет, а также о подвигах консерваторцев-фронтовиков. Эти рассказы и уникальные архивные материалы войдут в короткометражный фильм "Консерваторский Бессмертный полк". 9 мая его можно будет увидеть на официальном сайте Московской консерватории и в соцсетях вуза. Кроме того, в интернете состоится трансляция концерта в Большом зале "Молодые звезды консерватории", где в исполнении студентов прозвучат произведения, созданные во время Великой Отечественной войны и к юбилею Победы.

Афиша

Фестиваль откроет 5 мая программа "Нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим!" Камерного хора Московской консерватории под управлением Александра Соловьева с участием пианистки Екатериной Мечетиной, впервые исполненная 9 мая 2019 года. В концерте произведения Окуджавы, Блантера, Новикова, Лученка, Тухманова звучат в современных хоровых аранжировках.

8 мая состоится трансляция записи концерта-спектакля "Хотят ли русские войны?", подготовленного Московской консерваторией совместно с театром "Ленком". В проекте Ирины Мусаэлян приняли участие Валерий Яременко, Евгений Кунгуров (баритон), Любовь Матюшина, Тигран Матинян (тенор) и др.

9 мая в День Победы зрители смогут увидеть выступление Ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова под управлением Геннадия Саченюка, а 10 мая в эфире представят проект "Ленинград и Победа" Якова Дубравина, состоявшийся в 2015 году. На сцене - женский хор Музыкального училища имени Римского-Корсакова под управлением Сергея Екимова, пианист Яков Дубравин и специальный гость - участница проекта "Голос" Этери Бериашвили.

11 мая фестиваль завершится записью программы с участием легендарного композитора Александры Пахмутовой. 14 мая 2015 года знаменитые академические произведения композитора прозвучали в исполнении Симфонического оркестра Министерства обороны РФ под управлением Сергея Дурыгина.

Все концерты фестиваля можно посмотреть на официальном сайте Московской консерватории им. П.И. Чайковского www.mosconsv.ru.

Кстати

Впервые Международный открытый фестиваль искусств "Дню Победы посвящается…", организованный Московской консерваторией им. П.И. Чайковского, прошел в 2013 году. С тех пор участие в ежегодном фестивале под руководством Александра Соловьева, художественного руководителя Камерного хора Московской консерватории, приняло более 2000 исполнителей.