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04.05.2020 08:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Заблудившихся на Колыме туристов накажут за нарушение самоизоляции

Текст: Дина Непомнящая

Туристов, которые нарушили режим самоизоляции, отправились в район Марчеканской сопки и заблудились из-за непогоды, привлекут к административной ответственности. В пресс-службе УМВД России по Магаданской области сообщили, что на каждого из 14 участников группы уже составили протоколы о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации (часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ).

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Напомним, информация о том, что группа туристов заблудилась в метели поступила вечером 2 мая. Потерявшиеся сами сообщили о своей проблеме по сотовому телефону. Спасатели выехали на место и через два часа нашли людей. Медицинская помощь им не потребовалась, и их благополучно доставили в город.

Перед походом группа не регистрировалась в МЧС, что не удивительно, учитывая, что в регионе действует режим самоизоляции для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Но прогуляться и вернуться домой незамеченными гражданам не удалось. Теперь участникам похода грозят штрафы до тридцати тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область

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