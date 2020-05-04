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04.05.2020 13:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Ставрополье появится ферма божьих коровок

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Фото: Константин Чалабов/РИА Новости Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

На известной на всю страну бахче Пономаревых, прославившихся соломенной "Зенит Ареной", появится ферма по выращиванию божьих коровок.

Фото: EPA
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На то, как в хозяйстве будут разводить эту разновидность жуков, смогут посмотреть все желающие, когда в стране снимут режим самоизоляции. Однако главное, ради чего в хозяйстве займутся столь необычным видом деятельности, - это защита растений.

- Божьи коровки - одни из лучших природных энтомофагов. То есть они поедают других насекомых, многие из которых являются вредителями и представляют серьезную угрозу посевам. Это такой природный способ защитить урожай, - рассказал "РГ" глава КФХ Роман Пономарев.

Он отметил, что уничтожают вредителей как взрослые особи жуков, так и их личинки. А за всем процессом разведения и стадиями роста смогут наблюдать гости хозяйства. Насекомых периодически целыми партиями будут выпускать на поле, чтобы защитить посевы.

Экономика АПК Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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