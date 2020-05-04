Тайка Вайтити снимет новые "Звездные войны"

Сегодня, 4 мая, когда поклонники саги "Звездные войны" отмечают День Галактики, пришла новость о новом фильме из этой франшизы. Режиссёром следующего фильма из киновселенной "Звёздных войн" станет обладатель премии "Оскар" Тайка Вайтити.

Он также напишет сценарий проекта совместно с номинанткой на премию Американской Киноакадемии Кристи Уилсон-Кернс, которая получила премию BAFTA за выдающийся британский фильм года, завоевавший три статуэтки "Оскар" - драму "1917".

Дата выхода в прокат нового фильма Тайки Вайтити будет объявлена позже. Однако можно уже предположить, что новый фильм знаменитой киновселенной будет насыщен юмором и человечностью, которыми так славится, как режиссер Тайка Вайтити, снявший такие картины, как "Реальные упыри", "Кролик Джоджо" и другие.

Однако, самую близкую ассоциацию с будущими "Звездными войнами" может вызвать фильм Вайтити "Тор: Рагнарек". Редко когда экранизация комиксов бывает такой удачной, в первую очередь благодаря именно неповторимому чувству юмора и героев, и режиссера.

Ну и разумеется, если можно так сказать, подготовительной ступенькой к съемкам нового фильма стал сериал "Мандалорец", где Тайка Вайтити выступил одном из режиссеров. Сериал, который вышел на стриминговом сервисе Disney+, также известен под названием "Звездные войны: Мандалорец" (Star Wars: The Mandalorian) Это первый игровой сериал, являющийся составной частью вселенной "Звёздных войн".