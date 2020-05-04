Указ губернатора Тульской области от 4 мая 2020 года № 43 "О внесении дополнения в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41"

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, в соответствии с Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации", Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", указами Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территорий Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлениями Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 и от 18.03.2020 № 7, Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующее дополнение:

1) пункт 1 указа дополнить подпунктом 1.8 следующего содержания:

"1.8. В целях защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья рекомендовать гражданам, находящимся на территории Тульской области, по 11 мая 2020 года:

использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания) при нахождении в местах общего пользования (в зданиях, строениях, сооружениях, иных объектах, на всех объектах розничной торговли, в аптеках, медицинских организациях, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях (организациях), деятельность которых не приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тульской области), на улицах.

Министерству промышленности и науки Тульской области:

организовать производство и поставку гигиенических (защитных) масок и иных средств защиты органов дыхания в аптечные организации, расположенные на территории Тульской области, и организации розничной торговли, расположенные на территории Тульской области;

оказывать содействие аптечным организациям, расположенным на территории Тульской области, и организациям розничной торговли, расположенным на территории Тульской области, в приобретении гигиенических (защитных) масок и иных средств защиты органов дыхания.

Территориальному органу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Тульской области обеспечить контроль наличия медицинских масок, гигиенических (защитных) масок и иных средств защиты органов дыхания в аптечных организациях, расположенных на территории Тульской области.

Комитету Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку обеспечить мониторинг наличия гигиенических (защитных) масок и иных средств защиты органов дыхания в организациях розничной торговли, расположенных на территории Тульской области.

Министерству труда и социальной защиты Тульской области в срок до 06.05.2020 представить в правительство Тульской области перечень категорий граждан, обеспечиваемых масками и иными средствами защиты органов дыхания бесплатно, и порядок их обеспечения.".

2. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин







