В Словакии создали "боевой" автомобиль по мотивам ГАЗ-69

Команда умельцев из словацкого "Gaz 69 Special 4x4" построила самодельный автомобиль по мотивам легендарного советского внедорожника ГАЗ-69.

"Боевой" экземпляр насыщенно-зелёного цвета предназначен для покорения бездорожья на соревнованиях, но при этом не должен передвигаться по дорогам общего пользования. Спортивный инвентарь изготовлен на пространственной раме, максимально облегчён, оснащён мостами с колесными редукторами, длинноходными пружинами и амортизаторами.

Двухместный пикап "обут" в грязевую резину, имеет внушительный дорожный просвет и короткие свесы, а также силовую бамперную группу и "кенгурятник". В кабине установлены "ковшы", в грузовой платформе хранится запасное колесо с огнетушителем. Под капотом самоделки располагается 2,9-литровый турбодизель Mercedes OM602.982 (120-129 л.с.). В результате такого внедорожного "арсенала" автомобиль обладает сверхпроходимостью.

Напомним, ГАЗ-69 выпускался с 1953 года на Горьковском и Ульяновском автомобильных заводах. До 1973 года на обоих предприятиях в обеих вариациях было суммарно собрано около 635 тысяч экземпляров.