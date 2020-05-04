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04.05.2020 12:44
Рубрика: Легковые авто

В Словакии создали "боевой" автомобиль по мотивам ГАЗ-69

Текст: Валерий Карташов

Команда умельцев из словацкого "Gaz 69 Special 4x4" построила самодельный автомобиль по мотивам легендарного советского внедорожника ГАЗ-69.

"Боевой" экземпляр насыщенно-зелёного цвета предназначен для покорения бездорожья на соревнованиях, но при этом не должен передвигаться по дорогам общего пользования. Спортивный инвентарь изготовлен на пространственной раме, максимально облегчён, оснащён мостами с колесными редукторами, длинноходными пружинами и амортизаторами.

Фото: www.vk.com/nash_avtoprom
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Двухместный пикап "обут" в грязевую резину, имеет внушительный дорожный просвет и короткие свесы, а также силовую бамперную группу и "кенгурятник". В кабине установлены "ковшы", в грузовой платформе хранится запасное колесо с огнетушителем. Под капотом самоделки располагается 2,9-литровый турбодизель Mercedes OM602.982 (120-129 л.с.). В результате такого внедорожного "арсенала" автомобиль обладает сверхпроходимостью.

Напомним, ГАЗ-69 выпускался с 1953 года на Горьковском и Ульяновском автомобильных заводах. До 1973 года на обоих предприятиях в обеих вариациях было суммарно собрано около 635 тысяч экземпляров.

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#ГАЗ