Врач-отоларинголог описал самые ранние симптомы коронавируса

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев назвал симптомы, которые должны насторожить человека, так как могут сигнализировать о наличии коронавируса в организме.

"Ощущение слабости, как при похмелье, боль в глазах. Отмечается снижение обоняния и инверсия вкусов. То есть еда становится безвкусной, вы не чувствуете запахов. Все это говорит о самом начале развития заболевания", - объяснил специалист в эфире телеканала "Звезда". Такие симптомы обычно наблюдаются в первые два-три дня после инфицирования. При этом температура тела не повышается до больших значений.

Затем вирус спускается ниже. У человека появляется осиплость и ощущение першения в горле. В отдельных случаях голос меняется до неузнаваемости. Если на данном этапе не начать лечение, SARS-CoV-2 продолжит разрушающее воздействие - теперь уже в легких человека. Критический симптом - нехватка воздуха. "Конечно, нужно сразу же обращаться за медицинской помощью", - подытожил специалист.