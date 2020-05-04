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Xiaomi готовит новый смартфон Mi Mix. Что о нем известно

Текст:   Антон Благовещенский
04.05.2020,  
13:25
Mi Mix Alpha. Фото: Xiaomi Mi Mix Alpha. Фото: Xiaomi
Mi Mix Alpha. Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi зарегистрировала в китайской социальной сети Weibo страницу, созданную для продвижения новой модели смартфона серии Mi Mix. Страница имеет официальную верификацию, пишет Gizchina.

Как будет называться грядущий аппарат серии Mi Mix, пока неизвестно. Не исключено, что все же Mi Mix 4, хотя ранее компания опровергала эту информацию. Свежий флагман линейки, напомним, носит название Mi Mix Alpha.

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По предположению GizChina, смартфон может получить безрамочный экран с частотой обновления 120 или 144 Гц, а также сверхмощную зарядку 100 Вт и незаметную фронтальную камеру, спрятанную под матрицей экрана, а также поддержку 5G. По непроверенным данным, анонс нового Mi Mix может состояться вместе с официальным выходом стабильной версии оболочки MIUI 12 - это произойдет в июне 2020 года.

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