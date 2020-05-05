Арбитражные суды начали рассматривать дела с помощью веб-связи

Арбитражные суды начали рассматривать дела с помощью технологии веб-связи. В качестве эксперимента первое дело было рассмотрено в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа. По требованию регионального управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии была оштрафована на 25 тысяч рублей арбитражный управляющий.

По мнению адвоката бюро "Сикайло, Ромахова и партнеры" Алексея Сикайло, подобные технологии на данном этапе позволят увеличить число дел, рассматриваемых арбитражными судами. Однако, по его словам, это может рассматриваться только как временная мера, так как фактор личного присутствия нельзя недооценивать.

Напомним, первым испытал новую систему Верховный суд России. После того, как опыт был признан удачным, технологию рекомендовали использовать - при наличии технических возможностей - нижестоящим судам. Пример оперативно подхватили региональные суды общей юрисдикции.

Теперь новинку внедряют и в арбитражах. Первое заседания в режиме веб-конференцсвязи было проведено судьей Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа Михаилом Беспаловым. Стороны процесса подали заявления об участии в судебном заседании путем использования онлайн-технологий через систему Мой Арбитр.

"Данный эксперимент направлен на развитие актуальной инициативы Верховного Суда Российской Федерации, направленной на обеспечение доступности правосудия, защиту законных прав и интересов граждан и бизнеса в период угрозы распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV", - подчеркнули в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа.

Адвокат Алексей Сикайло полагает, что новые технологии позволят увеличить количество рассматриваемых арбитражных споров в период действия ограничительных мер.

"Естественно, сейчас многие споры отложены, - говорит адвокат. - Например, во Втором арбитражном апелляционном суде, расположенном в Кирове, на днях проанализировали статистику работы за неделю с 20 по 24 апреля. Из 305 назначенных к рассмотрению в судебном заседании дел и заявлений судом рассмотрено 74 дела, то есть 24 процента. Кроме того, судом вынесены постановления по 15 делам в порядке упрощенного производства".

В одном из дел была рассмотрена апелляционная жалоба министерства лесного хозяйства Кировской области в споре с лесоперерабатывающим комбинатом. Чиновники требовали расторжения договора аренды лесного участка в одном из районов области. Стороны заявили ходатайства о рассмотрении апелляционной жалобы без участия представителей, поэтому жалоба была рассмотрена в их отсутствие.

Кстати, многие арбитражные суды рекомендуют сторонам подавать ходатайства с просьбами рассмотреть дела без их личного присутствия. Вот, например, сообщение с сайта Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск: "Уважаемые участники арбитражного процесса, в связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекций (2019-nCoV), учитывая неопределенность в моменте снятия ограничительных мер, в целях оперативного рассмотрения Третьим арбитражным апелляционным судом апелляционных жалоб, убедительно просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и принятым мерам и при появлении возможности направить в суд надлежащим образом оформленные письменные ходатайства о рассмотрении дела в ваше отсутствие.

Данная мера позволит наиболее оперативно рассмотреть апелляционную жалобу по существу, не наращивать объем дел, по которым производятся необходимые отложения судебных разбирательств, и, как следствие, не создаст высокую плотность графика судебных заседаний, который будет сформирован на момент снятия ограничительных мер".

В данных условиях для тех, кто желает все-таки принять участие в судебном заседании, онлайн-режим может стать допустимым компромиссом.

"Для участия в судебном заседании посредством веб-конференции участники судопроизводства подают в суд заявление в электронном виде с приложением электронных образцов документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия в установленном порядке, - объясняют в Четвертом арбитражном апелляционном суде, город Чита. - Регламент проведения судебных заседаний посредством веб-конференций разрабатывается и будет опубликован на сайте суда дополнительно".

По словам Алексея Сикайло, уже в ближайшее время нас ждет рост количества арбитражных споров, а технологии веб-связи позволят не откладывать дела в долгий ящик.

При этом полноценной заменой обычным заседаниям онлайн-процессы не станут. Юристы уверены, как только обстановка позволит, все вернется в обычный режим.

"При онлайн-делах уходят эмоции и блеск в глазах, уходит нерв. Это в любом процессе важно, - говорит Алексей Сикайло. - И, хотя некоторые считают Арбитражный процесс формальным, это не совсем так. Эмоции и в нем очень важны".