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05.05.2020 07:22
Рубрика: Легковые авто

Блогеры выяснили, теряет ли бензин свои свойства в открытой емкости

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Ни поздняя весна, ни перепады курса валют, ни стремительное падение цен на нефть - ничто не может остановить творческую мысль российского самоучки-изобретателя, его тягу к экспериментам и познанию непознанного, тем более, что из-за самоизоляции заняться все равно особо-то и нечем.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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На этот раз блогеры с YouTube-канала "Гараж 54" решили выяснить свойства разливаемого на российских АЗС бензина, а именно - что будет с топливом в открытой емкости, не выдохнутся ли за несколько дней все легкие фракции? Сможет ли на таком горючем машина ехать, ну или хотя бы завести ее удастся? И, кстати, что тогда останется в выдохшемся бензине?

Для этого 20 литров самого ходового на заправках 92-го топлива налили в обычный пластмассовый таз и оставили на неделю в хорошо проветриваемом помещении. К концу эксперимента испарилась аж половина объема горючего, а вот потребительские свойства оставшейся жидкости проверили в ходовых испытаниях.

Результат, признаться удивил, да так, что теперь блогеры ставят новый эксперимент: две емкости с бензином - одна герметично закрытая, другая открытая - оставлены на 12 месяцев. Поедет ли машина на топливе с выдержкой в год?

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