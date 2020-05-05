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05.05.2020 17:26
Рубрика: Экономика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель

Текст: Сергей Тихонов

Стоимость нефти эталонной марки Brent впервые с 15 апреля преодолела отметку 30 долларов и торгуется по 30,3 доллара за баррель. Североамериканская нефть WTI продается по цене 24,3 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

Фото: iStock
Риск обвала цен на нефть сохранится и после победы над эпидемией

Цены на нефть растут с конца прошлой недели на фоне надежд, связанных с восстановлением спроса на "черное золото" и постепенным снятием карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса. Данные о запасах сырой нефти в США свидетельствуют о замедлении их роста и сокращении производства нефти в стране, что также оказывает позитивное влияние на котировки.

Также с 1 мая официально начало действовать соглашение о сокращение добычи ОПЕК+, по которому его участники в мае-июне этого года сократят производство нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Но, по мнению экспертов, оно начнет оказывать реальное влияние на котировки барреля со второй половины мая.

По прогнозу Международного энергетического агентства (IEA) во втором квартале 2020 года избыток нефти на рынке составит 23 млн баррелей в сутки.

Экономика Отрасли Нефть и газ Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Цена на нефть

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